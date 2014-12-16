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Образ «идеальной женщины»: стиль New Look

16 декабря 2014 19:16
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Родители мечтали видеть его дипломатом, но любовь к искусству оказалась сильнее. В мир моды он попал достаточно поздно и вызвал за расточительность критику коллег. На одно платье дизайнер тратил от 9 до 70 метров самых дорогих тканей. Коко Шанель говорила: «Он же не одевает женщин, а надевает!» Однако Кристиан Диор в миг стал успешным модельером. Каждый показ - через музыку апплодисментов. Среди поклонниц - Монро, Бордо, Кеннеди и многие другие знаменитости.

После тяжелой войны и мешковатой мужской моды он стремился вернуть женщине забытую изящность и ее красоту. В 1947 году дизайнер создал новый стиль - New Look. Благодаря ему маэстро подчёркивал все достоинства идеальной девушки.

Осиная талия и пышные юбки. Стиль New Look,  несомненно, самый женственный и элегантный в истории моды. Прочитаем классику по-новому! 

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Дизайн # Мода # Анастасия Макеева

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