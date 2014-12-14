«Мисс мира-2014» Ролен Стросс: Обожаю бычьи хвосты, приготовленные мамой

Новости ЮАР. Интрига одного из самых престижных конкурсов красоты разрешилась в Лондоне. Самой красивой девушкой планеты стала 22-летняя представительница ЮАР, Ролен Стросс.

На конкурсе «Мисс мира» красавицы все выше и стройнее. И, как отмечают уже который год поклонники конкурса, почему-то брюнетки. Напомним, в прошлом году победу праздновала 23-летняя представительница Филлипин, Меган Янг.

«Мисс мира-2014» Ролен Стросс отвечает на блиц-вопросы:

Без какой детали косметики ты бы не смогла жить?

Я бы выбрала румяна. Вы можете использовать румяна в любом месте в спешке: губы, щеки, а также веки.

Назови самую запоминающуюся встречу?

Это должно быть тот день, когда я спрыгнула с моста Блукранс: мой прыжок официально признан как самый высокий в мире коммерческий прыжок на тарзанке. Это заставило меня пересмотреть всё в моей жизни.

Любимая еда?

Бычьи хвосты, приготовленные мамой на угольной печи у нас дома.

Что больше всего тебя беспокоит в мире, в котором ты живёшь?

Тот факт, что мы, люди, не понимаем насколько большой потенциал у нас есть: делать добро, дарить и делать правильные поступки. Согласитесь, как прекрасно было бы, если бы мы все осознали, насколько велик наш потенциал?!

Больше фото победительницы вы найдете здесь!

В финальной битве за титул, которая проходила в выставочном центре ExCel, приняли участие 122 красавицы. В числе первой пятерки победительниц – конкурсантки из Китая, Южного Судана, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Австралии. Представительница Беларуси 22-летняя Виктория Миганович, к сожалению, в список 25 лучших участниц конкурса не вошла.

Девушкам нужно было проявить себя в конкурсе талантов, национальных костюмов, купальников, а также представить проект о благотворительной деятельности.