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«Мисс мира-2014» Ролен Стросс: Обожаю бычьи хвосты, приготовленные мамой

14 декабря 2014 20:25
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Новости ЮАР. Интрига одного из самых престижных конкурсов красоты разрешилась в Лондоне. Самой красивой девушкой планеты стала 22-летняя представительница ЮАР, Ролен Стросс. 

На конкурсе «Мисс мира» красавицы все выше и стройнее. И, как отмечают уже который год поклонники конкурса, почему-то брюнетки. Напомним, в прошлом году победу праздновала 23-летняя представительница Филлипин, Меган Янг

«Мисс мира-2014» Ролен Стросс отвечает на блиц-вопросы:

Без какой детали косметики ты бы не смогла жить?
Я бы выбрала румяна. Вы можете использовать румяна в любом месте в спешке: губы, щеки, а также веки.

Назови самую запоминающуюся встречу?
Это должно быть тот день, когда я спрыгнула с моста Блукранс: мой прыжок официально признан как самый высокий в мире коммерческий прыжок на тарзанке. Это заставило меня пересмотреть всё в моей жизни.

Любимая еда?
Бычьи хвосты, приготовленные мамой на угольной печи у нас дома.

Что больше всего тебя беспокоит в мире, в котором ты живёшь?
Тот факт, что мы, люди, не понимаем насколько большой потенциал у нас есть: делать добро, дарить и делать правильные поступки. Согласитесь, как прекрасно было бы, если бы мы все осознали, насколько велик наш потенциал?!

Больше фото победительницы вы найдете здесь

В финальной битве за титул, которая проходила в выставочном центре ExCel, приняли участие 122 красавицы. В числе первой пятерки победительниц – конкурсантки из Китая, Южного Судана, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Австралии. Представительница Беларуси 22-летняя Виктория Миганович, к сожалению,  в список 25 лучших участниц конкурса не вошла. 

Девушкам нужно было проявить себя в конкурсе талантов, национальных костюмов, купальников, а также представить проект о благотворительной деятельности. 

# Фотофакт # Мода # Мисс мира # Ролен Стросс

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