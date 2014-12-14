Мисс мира-2014. 22-летняя Ролен Стросс, представительница ЮАР – победительница конкурса

Новости Великобритании. 22-летняя красавица Ролен Стросс из ЮАР одержала победу на престижном конкурсе красоты «Мисс мира-2014».

Девушка учится на четвертом курсе медицинского факультета. Интерес к медицине ей привил отец. Ролен говорит, что бесконечно благодарна маме за то, что она научила мыслить, брату – за терпение и умение понимать с полуслова. У красавицы есть мечта: она хочет создать бизнес в сфере женского здоровья.

Ролен предпочитает активный отдых, любит гольф и велосипедные прогулки. Спорт – не единственное увлечение красавицы, она умеет играть на флейте, фортепиано и гитаре.

Ролен Стросс, «Мисс мира-2014»:

Я любою Instagram, просто потому, что картинка/фотография стоит тысячи слов. Другое приложение, которое было удобно в этом году – CamCard, приложение для загрузки деталей визиток на вашем телефоне!

Кстати, именно Ролен безоговорочно поддерживали ведущие международные букмекерские конторы. Отметим, букмекерам редко удается со стопроцентной вероятностью заранее назвать имя победительницы.

За право называться самой красивой девушкой мира боролись 122 красавицы.

Для девушек-участниц конкурса «Мисс мира» форум красоты начался более двух недель назад, когда все они съехались в Лондон, где в этом году проходил конкурс.

Конкурс «Мисс мира» проводится с 1951 года. Тогда, шестьдесят три года назад, участницами были тридцать девушек из пяти стран. За десятилетия «Мисс мира» по праву получил звание самого престижного международного конкурса красоты. Ежегодно на одной сцене собираются самые красивые представительницы разных стран мира.