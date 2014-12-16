Выглядеть сногсшибательно на новогодних вечеринках: мастер-класс по созданию праздничного макияжа

В преддверии праздников как никогда мы стараемся выглядеть на все 100. В борьбе за внимание окружающих все средства хороши. А в сиянии предновогодней мишуры они еще и позволены. Блестки и перламутр, неоновые цвета и умопомрачительные текстуры. В череде праздников все возможно и все допустимо, если знать, как этим пользоваться.

Хотите идеальный макияж? Не поленитесь – начните с разглаживающей базы. Она уберет мелкие морщинки и шелушения.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

Очень легко сами себе пальчиком можете наносить. Не обязательно для этого покупать какие-то новомодные кисти. Люди для себя их не всегда успевают обрабатывать, поэтому зачастую наносят вред своей коже. Ручки – наш лучший инструмент. Помыли – и работаем.

Дальше по плану, конечно, тональный крем. Более того, визажисты настаивают: в косметичке должны прописаться минимум два оттенка этого средства.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

Выбирая один тональный крем, потом мы сталкиваемся с тем, что летом, вроде, он хорош, потому что мы его летом покупали. А зимой он уже темноватый, нам не совсем подходит, не совсем к лицу. Поэтому два тональных крема, вы их мешаете в той пропорции, как вам нужно. И всегда – с красивым цветом лица. Ни темным, ни слишком светлым. Либо два тональных крема: светлый – в одну зону, темный – в другую зону. Хорошо стушеваны. Тем самым уже легкое моделирование овала лица у вас будет.

Если после нанесения тонального крема у вас все еще видны какие-то изъяны кожи (прыщики, покраснения), то стоит воспользоваться консилером.

Еще одно модное, но малопонятное средство – фиксатор для макияжа. Важно знать: пользоваться им часто косметологи не рекомендуют. Но в дни праздников он просто незаменим, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

Немножко приподняли подбородочек, закрыли глазки. При этом желательно не улыбаться, не морщиться. Слегка сверху фиксируем тон. Самая красивая глянцевая кожа у вас будет после такого макияжа. Немножечко подсушиваем тон.

Пока фиксатор еще не совсем высох, самое время нанести хайлайтер.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

Прорисовываем спиночку носа. Посмотрите, какой сразу стройненький носик у нашей девочки. Скуловую косточку делаем более выразительной. Вот какое красивое глянцевое свечение у кожи появляется.

И, конечно, самое главное в макияже – это глаза. И здесь тоже есть свои секреты.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

Основу под тени можно выбрать с прозрачным оттенком, просто чтобы тени держались. А можно уже основой добавить цвета в макияж. И тут очень хорошо поможет какая-то кремовая текстура, на которую можно слегка наслоить потом тени. Макияж будет очень-очень стойким. Опять же, макияж глаз не будет матовым, тяжелым. Он будет легким, он будет гладким на вид.

На кремовую базу наносим блики цвета. Не забывайте: в праздничном макияже допустимо смешивать матовые и глянцевые текстуры.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

Если вы еще не определились с нарядом, то всегда можно выбрать какие-то текстуры, которые отливают различными цветами, оттенками – цвета текстуры «хамелеоны». Это может быть что-то рассыпчатое блестящее, это может быть прессованное компактное. Как уже вам понравится, что, собственно, у вас есть. Тяжело такие текстуры наносить кистями. Опять же, у вас есть ручки. На центральную зону желательно, поскольку это блеск, сияние, нежелательно, чтобы это попадало в складочки какие-либо, на глазики. Все-таки желательно по центру, поскольку это объем.

Обратите внимание: если рассыпчатые блестки наносить на кремовую основу, вы можете быть спокойны – ваш макияж ни за что не осыплется.

Инна Леута, арт-директор образовательного центра визажистов:

И для большей выразительности в конце затемняем внешний уголочек глаза.

Не забываем: макияж у нас праздничный, а значит самое время пробовать цветные стрелки, для создания которых можно использовать тени или гелевую подводку. Завиваем и хорошо прокрашиваем верхние и нижние ресницы, наносим румяна.

Завершающий штрих – немного блеска для губ. И вуаля – наш праздничный макияж готов. И мы искренне надеемся, что наши маленькие советы и хитрости помогут и вам на новогодних вечеринках выглядеть сногсшибательно.