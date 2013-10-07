Коричневый и синий – цвета школьной формы, которую так хорошо помнят многие родители. Цвета эти родом из века XIX, когда именно коричневое платье у девочек и синие мундиры у мальчиков были приняты в гимназиях Российской Империи. Все очень похоже, только платья длиннее, а костюмы у юношей более похожи на военные мундиры.

Устав гимназий требовал содержать платье в чистоте, опрятно, не носить его дома, ежедневно разглаживать и следить за чистотой белого воротника. Даже в театре гимназистки появлялись в тех же коричневых платьях. И лишь старшекурсницы элитного Смольного института щеголяли в белоснежных форменных нарядах.

Революция смела форму вместе с пережитками царизма. После 1917 года в школьной форме появляться на улицах стало небезопасным. Она была знаком принадлежности к высшему сословию. И только после войны, в 1949 году, школьная форма снова стала обязательной, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сегодня в Беларуси школы ограничиваются обязательностью делового стиля одежды. А родители до сих спорят, нужна ли форменная одежда школьникам.

Минчанки:

Мы учились в гимназии. У нас была школьная форма. В общем-то, мы ее соблюдали. И ничего напряжного я в этом не нахожу.

У всех была одинаковая школьная форма. И нам даже это нравилось.

Считаю, что необязательно. Это как-то ограничивает детей в свободе. Вообще, считаю, ограничивать в свободе нельзя.

Школьная форма, наверное, дисциплинирует.

Заметим, что в Европе от школьной формы отказались почти все страны. Кроме консервативных англичан. Здесь носить школьную форму по-прежнему почетно. И опытные мамы с этим согласны.

Лариса Грибалева, певица:

Я совершенно спокойно и хорошо отношусь к деловому стилю, потому что я считаю, что в школе это нормально, это правильно. Картинка красивая, когда человек, когда мальчик в костюме, когда девочка.

Носить или не носить – каждый выбирает сам. Но напомним: в самых престижных школах мира форма всегда обязательна.