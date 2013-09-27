Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира»: Я не из тех людей, которые считают, что главное – участие

Новости Индонезии. Меньше суток осталось до грандиозного шоу красоты. В субботу, 28 сентября, зрители более 180 государств смогут стать очевидцами финала одного из самых известных конкурсов красоты «Мисс Мира». За титул самой красивой мира поборются представительницы из 131 страны.

В этом году конкурс проходит на индонезийском курортном острове Бали. Еще в июне организаторы заявили, что отказываются от традиционного выхода участниц в купальниках. Но обещают, что из-за отсутствия дефиле в бикини, шоу не станет менее красочным. Купальники заменят индонезийские саронги – традиционная одежда народов Юго-Восточной Азии напоминающая длинное полотно из плотной ткани, расшитое этническими узорами.

Джулия Морли, Miss World Organization:

Я не хочу никого огорчать или ставить в положение, когда будет сочтено, что мы проявили неуважение. Мы считаем высшей ценностью уважение ко всем странам, принимающим участие в конкурсе.

Среди фавориток красавицы из Австралии, Беларуси, Бразилии, Дании, Индонезии, Испании, Кореи, Косово, Малайзии, Мексики, США, Турции, Филиппин и Японии. Британские букмекерские конторы одной из фавориток «Мисс Мира-2013» считают представительницу России, 19-летнюю Эльмиру Абдразакову. Обладательница титула «Мисс Россия» уверена, что харизма – главный элемент женской красоты, а на конкурсе «Мисс мира» считает красивыми всех без исключения участниц, но болеет за Аню Заячковскую («Мисс Украина 2013»).

Напомним, Беларусь на конкурсе «Мисс мира» представит 22-летняя Мария Величко. Маша – выпускница Витебской академии ветеринарной медицины. Красавица не из тех, кто считает, что главное – участие.

Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира-2013» (в интервью «Знамя юности»):

Я до сих пор не могу понять, почему наши красавицы ни разу не проходили в финал «Мисс Мира». Этот факт остается загадкой не только для меня. Возможно, все дело в том, что белоруски очень скромные. Или же потому, что белорусский темперамент не такой «броский», что ли, как, например, у латиноамериканских девушек. Я не из тех людей, которые считают, что главное – участие. Настроена положительно и по-боевому. Не скрою, у меня большие амбиции.

Экскурсионные туры, полуфинальные отборы, пресс-конференции, торжественные приемы, фотосессии и ежедневные репетиции. Но не это, по словам Марии, самое сложное. Еда в Индонезии слишком острая, белоруска признаётся, что очень не хватает драников со сметаной. Красавица признаётся, что за время подготовки к конкурсу подружилась со многими девушками, и будет скучать по той атмосфере, которую удалось создать организаторам конкурса.

Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира-2013»:

В День мира мы запускали в небо белые шары. А еще на Бали я посадила свое дерево!

Надо сказать, что в Индонезии почти все приветливо улыбаются: продавцы в магазинах, полицейские и даже нищие. То ли солнце наполняет сердце счастьем, то ли грибы, приобщиться к которым пробуют некоторые туристы (смотрите видео). Сегодняшнюю Индонезию еще не захлестнула новая мода называть девочек именем Виктория. Но белорусскую теннисистку Вику Азаренко здесь знают многие. А мужчины, первое что вспоминают, это слово БАТЭ – все-таки борисовские футболисты совершили подвиг. Быть может, в список узнаваемых белорусов попадёт и наша красавица Маша Величко? Узнаем вечером в субботу.