Беларусь на конкурсе «Мисс мира» представляет Мария Величко. Финал – 28 сентября

Новости Беларуси. Беларусь на конкурсе «Мисс мира» представит 22-летняя Мария Величко. Маша – выпускница Витебской академии ветеринарной медицины. Красавица не из тех, кто считает, что главное – участие.

Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира-2013» (в интервью «Знамя юности»):

Я до сих пор не могу понять, почему наши красавицы ни разу не проходили в финал «Мисс Мира». Этот факт остается загадкой не только для меня. Возможно, все дело в том, что белоруски очень скромные. Или же потому, что белорусский темперамент не такой «броский», что ли, как, например, у латиноамериканских девушек.

Белоруска улетела в Индонезию (в этом году конкурс проводится на Бали) ещё в начале сентября. Экскурсионные туры, полуфинальные отборы, пресс-конференции, торжественные приемы, фотосессии и ежедневные репетиции. Но не это, по словам Марии, самое сложное. Еда в Индонезии слишком острая, белоруска признаётся, что очень не хватает драников со сметаной.

Финал международного конкурса красоты «Мисс мира-2013» пройдёт 28 сентября. За титул самой красивой девушки мира поборются представительницы из 131 страны. Наша Маша, безусловно, хочет победить. Девушка обещает, что в финале сделает всё возможное, чтобы покорить мировое жюри.

Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира-2013» (в интервью «Комсомольской правде»):

Не волнуюсь совсем, просто делаю все от меня зависящее, а там уж как судьи решат. У нас очень насыщенная программа, поэтому уходит много энергии. Поэтому я решила нормально питаться и не соблюдать диеты. Не скрою – хочу победить, так что выкладываюсь на все 100 процентов. Каждое утро приходится вставать часов в шесть, чтобы навести красоту и подобрать наряды. А спать ложусь поздно. Звоню перед сном маме и мгновенно засыпаю.

К слову, из-за нарядов, которые белорусская красавица взяла на конкурс, её багаж превысил допустимые нормы в 50 кг.

Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира-2013» (в интервью «Знамя юности» накануне отъезда в Индонезию):

К сожалению, вес багажа ограничен – всего пятьдесят килограммов, поэтому возьму поменьше обуви – около пяти пар, но зато у меня будет одиннадцать красивых вечерних платьев и очень много украшений. А еще нужно обязательно прихватить с собой купальники с саронгами, потому что в Индонезии обычные купальники не носят. Именно поэтому в нынешнем году на конкурсе не будет пляжного дефиле. Ну и как обычно не забуду о «чемодане красавицы» с косметикой.

Чем отличаются конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира»?

Справка РИА-Новости:

«Мисс Вселенная» и «Мисс мира» – самые престижные конкурсы красоты. Оба возникли в 1951 году как показы моделей купальников, только «Мисс Вселенная» в городке Лонг‑Бич (США), а «Мисс мира» в Лондоне (Великобритания).

Участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» могут девушки от 18 лет, а в конкурсе «Мисс Мира» от 17 лет. «Мисс Вселенная» не является модельным конкурсом. Участвовать могут девушки даже невысокого роста. Главное, чтобы внешность была яркой, а фигура пропорциональной. Зато по условиям конкурса «Мисс мира» рост участниц не должен быть меньше 172 сантиметров.

В остальном условия отбора конкурсанток совпадают. Общими для двух конкурсов являются требования того, что кандидатки не должны быть помолвлены, не должны быть замужем (даже в гражданском браке), и не должны иметь детей. Еще одно условие – никаких снимков топлесс в прошлом.