Самой красивой девушкой мира стала 23-летняя филиппинка Меган Янг, поклонница Гарри Поттера

Новости Индонезии. Меган Янг из Филиппин стала обладательницей титула «Мисс мира-2013». Меган – известная модель, актриса и телеведущая. Девушке 23 года, она обожает кинематограф, фанатеет от Гарри Поттера и любит играть в видеоигры. Красавица учится в колледже на специальности «Цифровые фильмы». Корону девушка получила из рук победительницы прошлогоднего конкурса – Юй Вэнься из Китая.

Второе место досталось представительнице Франции, третье — красавице из Ганы.

В топ-10 престижного конкурса вошли представительницы Ганы, Ямайки, Испании, Индонезии, Англии, Непала, Франции, Австралии, Бразилии и Филиппин. В финальном туре оказались красавицы из Франции, Филиппин, Ганы, Бразилии и Испании.

Напомним, Беларусь на конкурсе «Мисс мира» представила 22-летняя Мария Величко (смотрите видео). Красавица признаётся, что за время подготовки к конкурсу подружилась со многими девушками, и будет скучать по той атмосфере, которую удалось создать организаторам конкурса.

Мария Величко, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира-2013» (запись в социальной сети):

Спасибо, кто болел за меня! И не переживайте за меня и что Беларусь не в топе... Это же Мисс Мира) Я абсолютно счастлива!))) Буду очень скучать...

В этом году конкурс красоты «Мисс мира» проходил на индонезийском курортном острове Бали. За право называться самой красивой девушкой мира поборолись представительницы 131 страны.

Список всех участниц можно посмотреть здесь.