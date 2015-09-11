Дизайнер Наталья Ляховец: Платье, которое на мне, я сшила всего за полчаса

Умеем ли мы одеваться и как отыскать свой собственный стиль? Ответ на эти вопросы ведущая программы «Большой завтрак» на СТВ Ирина Хануник будет искать вместе с дизайнером Натальей Ляховец.

Глядя на тебя, можно сразу понять твою профессию: Наташа – дизайнер одежды. Ты очень как-то быстро влилась в весь наш белорусский и не только теперь шоу-бизнес. Как это произошло?

Натальей Ляховец:

Если честно, я сама не знаю, как это произошло. Наверное, потому что много работаю.

Но ты шьешь теперь не только белорусским звездам эстрады, но ты одевала Полину Гагарину, Лолиту. Кто еще?

Натальей Ляховец:

Скажем так, с Лолитой я еще толком не работала. Просто подарила ей платье. Это была мечта моей мамы, она с радостью его приняла. Думаю, буду ей шить. Она очень крутая женщина, певица. В общем, мне она очень понравилась.

Я помню, что когда твое платье носила Полина Гагарина, как раз-таки все газеты писали о том, что это платье произвело фурор. И многие забыли, что это все-таки белорусский дизайнер создал.

Натальей Ляховец:

Я даже, если честно, не знаю. Нет, наверное, помнили все. Я не знаю, что было у них, но у нас точно все помнили. Я стала звездой только из-за того, что сшила платье Полине Гагариной.

Хотя до этого ты шила платье весь конкурс «Мисс Беларусь».

Натальей Ляховец:

И, вообще, никто этого не замечал, хотя там крутые платья. Кстати, это платье было и на показе на «Мисс Беларусь».

Все-таки зависит и от личности, того, кому ты шьешь.

Натальей Ляховец:

Конечно.

А как ты вообще выбираешь образ? Или к тебе приходят и говорят, что бы хотелось.

Натальей Ляховец:

Если ко мне приходят шить на заказ, тогда всегда что-то показывают. Говорят, что хотят такое, как у этой или у той. Очень мало людей, которые приходят и говорят, чтобы я сделала то, что я хочу. И если же такие находятся, то еще половина из этих говорит, что не так себе представляли, думали, что будет лучше. Лучше показывать сразу готовое, что ты придумал.

Сейчас на тебе такая замечательная чалма, платок. Как это правильно называется?

Натальей Ляховец:

Я это называю и чалма, и тюрбан, и как угодно. Ношу из-за того, что ращу волосы. И пока что некрасиво.

Получился модный такой бренд.

Натальей Ляховец:

Вы знаете, меня за неделю в соцсетях, наверное, пять человек попросили пошить такую штуку. Но она не сшита, она завязана. И каждый раз я нервничаю, когда завязываю.

Сложно научиться?

Натальей Ляховец:

Нет, несложно. В состоянии аффекта можно быстро завязать.

Я еще знаю, что вы мне шили платье лично, однажды. Это тоже произошло всего за день. Как получается так быстро сшить какие-то вещи?

Натальей Ляховец:

Если честно, я всегда очень ответственная. Если уже на меня положились, даже если я буду «умирать» (я редко когда «умираю»), я не буду спать, дошью. Мне просто, наверное, очень нравится шить.

Костюм, который на вас, наверняка собственного производства?

Натальей Ляховец:

Конечно.

И за какое время был сшит?

Натальей Ляховец:

Может, я не буду говорить? А то подумают, что, в принципе, какой-то странный труд, если платье может пошиться за полчаса. Но я не буду показывать, как внутри оно сделано. С виду красиво, картинка, все нормально.

Сколько времени все-таки?

Натальей Ляховец:

Было полчаса. Оно просто все на одной машинке сметано.

То есть за полчаса можно создать тот самый наряд, который потом будет гвоздем фотоотчетов каких-нибудь, вечеринок? Откуда приходят идеи вообще? Подбор тканей как происходит?

Натальей Ляховец:

Если честно, у меня очень большая проблема с цветовосприятием, я вообще не умею сочетать цвета. Уже 100 таблиц цветовых распечатала. Мне больше все нравится черный с белым. И мне тяжело что-то придумать, мне сразу режет глаз, если это яркие цвета. Ткань? Я не могу сказать, что могу подобрать и сразу понять, что из этого будет вот это. То есть все рождается на ходу. И при этом я не могу нарисовать на бумаге то, что я сделаю в итоге. Если я придумываю, мне надо что-то необычное, это рождается только в процессе работы над изделием. И даже иногда что-то не получается – оп, и уже по-новому все заиграло, все переделала. То, что думала изначально, получилось совсем другим и еще круче.

Вы все-таки тот дизайнер, который очень демократичен, наверное, в выборе тканей, в быстроте пошива. А что вы можете порекомендовать обычным женщинам как-то разнообразить свой гардероб, при этом не затрачивая огромных средств на какие-то дизайнерские примочки? Может, достать какую-то бабушкину юбку из сундука? Что можно?

Натальей Ляховец:

Советы достать бабушкину юбку с чердака, мне кажется, обычно все дают. Я к этому числу людей присоединяюсь. Но я бы больше посоветовала: если особо не хватает денег на дизайнеров, потому что сейчас очень многие говорят, что дизайнеры – это дорого, покупать обычные вещи и красиво их ушивать, потому что портная либо швея будет не такая уж дорогая, но при этом можно купить обычную юбку, но красиво сделать ее в «карандаш» либо закоротить. Кому какая длина больше идет. В общем, обгрейдить то, что есть при помощи какой-нибудь обычной швеи или портнихи.

Может быть, нашить что-то.

Натальей Ляховец:

Можно. Пояса добавлять или сочетать. Я раньше очень хорошо как-то помогала своей подруге. Я была, можно сказать, стилистом. И я ее одежду сочетала между собой. Она восхищалась. То есть, в принципе, я бы могла посоветовать девушкам, женщинам, чтобы они пытались из своего гардероба одеть юбку с какой-нибудь кофтой, которую никогда не носили. И это может заиграть в совсем другом ключе.