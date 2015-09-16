«Мир ждал Медлин»: 18-летняя девушка с синдромом Дауна стала звездой Недели моды в Нью-Йорке

Новости США. На неделе сбылась мечта 18-летней Медлин Стюарт из Австралии. У девушки синдром Дауна. Стать манекенщицей или хотя бы прикоснуться к миру высокой моды, Медлин мечтала, сколько себя помнит.
Новости США. На неделе сбылась мечта 18-летней Медлин Стюарт из Австралии. У девушки синдром Дауна. Стать манекенщицей или хотя бы прикоснуться к миру высокой моды, Медлин мечтала, сколько себя помнит.
Для осуществления задуманного девушке пришлось приложить немало усилий. Первым пунктом было похудение. Медлин занялась фитнесом, пять раз в неделю посещала бассейн, увлеклась чирлидингом и хип-хопом. В итоге сбросила больше 20 килограммов.
Ее история дошла до «адресата» благодаря социальным сетям. После чего Медлин заинтересовалась пресса. Попытку осуществить мечту обычной девочки предпринял бренд спортивной одежды. Так Медлин Стюарт стала лицом Manifesta.
Розанна Стюарт, мама Медлин:
Я не удивлена ее успехом, я думаю, что мир ждал Медлин. Думаю, такой отклик пошел потому, что она дает людям надежду. Люди с синдромом Дауна могут делать многое, просто в своем собственном ритме. Дайте им шанс, и они превзойдут ваши ожидания!
Розанна Стюарт растит дочь без отца. Этой женщине приходилось работать с утра до ночи, порой и 20 часов в сутки, чтобы обеспечить необходимый уход за дочерью. А когда девочка поделилась с матерью мыслями о подиуме, Розанна не стала ее отговаривать.
Показ летней коллекции-2016 FTL Moda на Неделе моды в Нью-Йорке стал дебютным для девушки, которая не понаслышке знает, что значит упорство. Публика встретила Медлин овациями. Австралийка прошла по подиуму, держа за руки моделей-мужчин с расписанными телами. Кстати, эти рисунки придумала и воплотила в жизнь сама Медлин.
Напомним, в феврале этого года, опять же, на Наделе моды в Нью-Йорке на показе FTL Moda дефилировали необычные модели. И это событие тогда назвали не иначе как революцией в мире моды. Модели с физическими ограничениями вышли на подиум в рамках шоу «FTL Moda Loving You». Истории людей, которые доказали, что инвалидность – не повод для того, чтобы опустить руки, здесь.