«Мир ждал Медлин»: 18-летняя девушка с синдромом Дауна стала звездой Недели моды в Нью-Йорке

Новости США. На неделе сбылась мечта 18-летней Медлин Стюарт из Австралии. У девушки синдром Дауна. Стать манекенщицей или хотя бы прикоснуться к миру высокой моды, Медлин мечтала, сколько себя помнит.

Для осуществления задуманного девушке пришлось приложить немало усилий. Первым пунктом было похудение. Медлин занялась фитнесом, пять раз в неделю посещала бассейн, увлеклась чирлидингом и хип-хопом. В итоге сбросила больше 20 килограммов. Ее история дошла до «адресата» благодаря социальным сетям. После чего Медлин заинтересовалась пресса. Попытку осуществить мечту обычной девочки предпринял бренд спортивной одежды. Так Медлин Стюарт стала лицом Manifesta.

Розанна Стюарт, мама Медлин:

Я не удивлена ее успехом, я думаю, что мир ждал Медлин. Думаю, такой отклик пошел потому, что она дает людям надежду. Люди с синдромом Дауна могут делать многое, просто в своем собственном ритме. Дайте им шанс, и они превзойдут ваши ожидания!

Розанна Стюарт растит дочь без отца. Этой женщине приходилось работать с утра до ночи, порой и 20 часов в сутки, чтобы обеспечить необходимый уход за дочерью. А когда девочка поделилась с матерью мыслями о подиуме, Розанна не стала ее отговаривать.