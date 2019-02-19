Модный показ с участием воспитанников детдомов пройдёт в Минске 2 марта: ищут стилистов и волонтёров

В начале марта в Национальной школе красоты пройдёт особенный модный показ с участием ста детей из семи детских домов Беларуси. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – дизайнер и участник показа «Цветные сны», преподаватель стиля Национальной школы красоты – Анастасия Фалькович. Расскажите подробнее про мероприятие. Анастасия Фалькович, дизайнер, участник показа «Цветные сны», преподаватель стиля Национальной школы красоты:

Это уже у нас второй год проходит мероприятие. И мы решили, что оно у нас будет традицией, оно будет проходить всегда в начале марта. Второй год у нас работают одни и те же ведущие. В этом году мы взяли ещё несколько детских домов, потому что проект расширяется. В том году он получил большой общественный резонанс. Если в том году было сложно найти и дизайнеров с добрыми сердцами (мы же в конце дарим одежду), то в этом году количество дизайнеров и партнёров стало больше. В этом году мы решили, что будем проводить этот благотворительный модный показ на базе Национальной школы красоты. Я надеюсь, что это тоже станет доброй традицией.

Был ли ажиотаж среди самих будущих моделей? Анастасия Фалькович:

Побывав во многих детских домах, увидев, как они живут, чем они занимаются и увидев их горящие глаза... Конечно, в том году многие стеснялись и боялись, они же у нас особенные дети. В этом году, конечно, ажиотаж, всё ещё много желающих. Вот в Вилейке в этом году в детском доме очень много желающих нашли.

Какой возраст? Анастасия Фалькович:

Возраст абсолютно разный. Детки от 6 лет и до подросткового периода. Это мальчики и девочки, у каждого свои особенности развития, поэтому мы стараемся при создании одежды это учитывать. Мы специально для них подготавливаем одежду.

Показ в этом году называется «Цветные сны». Какой теме он посвящен? Анастасия Фалькович:

В том году у нас была «Первая любовь», там были подростки. В этом году – «Цветные сны», то есть каждый ребёнок мечтает о том, чтобы сны сбылись. Поэтому в каждом показе в этом году у нас будет участвовать фея. Это будут у нас финалистки конкурса «Мисс Беларусь». Ну, и главной феей у нас будет, конечно, Маша Василевич, которая «Мисс Беларусь» и «Мисс Европа». Они с удовольствием нас поддержали, поэтому будем надеяться, что «Цветные сны» у нас сбудутся.

Сопровождать каждое выступление будут наши любимые артисты белорусской эстрады, которые уже второй год нас поддерживают. У них даже не возникает вопросов: будем ли мы поддерживать или не будем. Они с удовольствием соглашаются.

Как у вас проходят репетиции? Анастасия Фалькович:

С детьми выезжает наш хореограф Павел Стрельченко, он занимается в каждом детском доме. До того детского дома, до которого Павел не доехал, приезжают уже остальные хореографы. В день с каждым артистом проходят генеральные репетиции, где дети, естественно, будут репетировать и готовиться к своему выходу. Всё это очень трепетно для них, для них это очень серьёзно и потом они уже себя чувствуют настоящими «звёздами».

Возможно, бывает у них страх? Было ли в прошлом году, когда ребёнок отказался? Анастасия Фалькович:

Они испугались экранов, это было в театре Горького, и света. Тогда пришлось просто отключить видеоряд.

Кто в этом году дизайнеры? Анастасия Фалькович:

Это Юлия Кутепова – наш витебский дизайнер, у неё своя костюмерная, Лидия Баринова, могилевская студия «AVAmoda», «Калінка» поддерживает нас, «Флаг бай». Эту одежду потом пустят в производство? Анастасия Фалькович:

Мы пока только об этом мечтаем. Есть прекрасная практика, и на мировых подиумах используется, когда дизайнеры дарят модели одежду. Анастасия Фалькович:

Да. Мы в том году тоже им подарили, это нужно было видеть после показа! Когда мы зашли в гримёрные и говорили: «Ребята, эта одежда вам остаётся в подарок». Там было море эмоций, улыбок, они обнимали, целовали, это такое счастье! Непередаваемые эмоции.