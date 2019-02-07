Пальто-трансформер и чехол для автомобильного кресла. Идеи для подарков на 14 и 23 февраля

Праздничный февраль, воспевающий мужчин и всех влюбленных – прекрасный повод продемонстрировать пылкие и жаркие чувства. Компания «Марко» в этом станет вашим лучшим помощником. Меха, несомненно, повысят градус в отношениях. Порадуйте свою даму сердца стильным пальто из новой весенней капсулы.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат»:

Такие пуховики из плащевки вместе с мехом, такие комбинированные изделия. По цвету очень весенние.

Также это двусторонние изделия, короткие дубленки, которые можно носить как мехом внутрь, так и кожевой наверх.

И совсем трансформер – это длинное пальто, которое вы можете надеть как дубленку и также, сняв нижнюю юбку, быть в легкой косухе.

«Пятнистые» жакеты отобразят «разностороннюю» личность и подчеркнут кошачью грацию.

Татьяна Ефремова:

Добавить теплоты отношениям, а также интерьеру можно с помощью наших аксессуаров, а 23 февраля девушки могут побаловать своего мужчину меховым чехлом для автомобильного кресла.

Нотку душевности и заботы привнесут комфортные домашние тапочки из войлока для двоих.

Впечатление формируют мелочи. Представители обоих полов также оценят практичность, удобство и эргономику высококлассной кожгалантереи. Эксклюзивные и статусные изделия вы найдете у брендов «Браво» и «Витма».

Галина Сарбай, директор УПП «Витма»:

«Витма» как одно из предприятий холдинга «Марко», оно удивительное, потому что оно выпускает изделия кожгалантерейные маленькими партиями – в этом уникальность этого предприятия. Мы поддерживаем коллекции обуви «Марко», «Браво» и «Премьер» мужские сумки.

Аксессуары никогда не выйдут из моды. А вот самые топовые экземпляры ждут вас в фирменных магазинах «Марко».

Виктория Туренкова, модельер-конструктор УПП «Витма»:

Сумки-шопперы. Они отличаются довольно вместительными габаритами, с ней можно отправится в магазин за покупками. В тренде сумки-боксы. Сумочки жесткие и небольших размеров.

Такая сумка универсальна, она вне сезонности.

Цветочные принты остаются на пике популярности. Красуются яркие бутоны, как на темных, так и на мягких пастельных фонах.

Не утрачивает актуальности и фактура под рептилию.

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма»:

На смену уходящему золоту приходит серебро. Это и серебристый монохром для моно-луков, это отдельные вкрапления в виде благородного мерцания. Также серебристая пыль на рисунках с печатью и активные серебристые принты и все это завершается серебристой фурнитурой.

Дополнением к образу вашей второй половинки станет качественная и стильная пара обуви. Кстати, большие скидки на зимнюю коллекцию – приятный бонус.