Как сборная Беларуси готовится к участию в Международном фестивале красоты в Санкт-Петербурге

За этой дверью происходит настоящее таинство великолепия. Здесь готовится национальная сборная – гуру в бьюти-сфере. Совсем скоро мастера представят Беларусь на Международном фестивале красоты «Невские берега».

Жужжание стригущей машинки и шум включённого фена для них сродни звучанию лиры Аполлона. Пока здесь, как в заводском цеху, по-настоящему жарко,

Светлана Шатерник, тренер сборной Беларуси на международном фестивале красоты:

Сейчас у нас рабочий процесс. Мы только придумываем эту работу, может быть, мы сделаем другую на конкурс, но надо с чего-то начинать, пробовать.

А начала Светлана Шатерник больше 35 лет назад и до сих пор отмечает, улыбаясь, когда держит в руке плойку, сердце трепыхается, как в первый раз. Воплотив в жизнь мамину мечту и став парикмахером, сегодня она готовит к победе национальную сборную. К слову, чтобы подняться на пьедестал, у белорусских фэшн-специалистов есть все шансы.

Наталья Крылова, руководитель сборной Беларуси на международном фестивале красоты:

Наша команда участвовала в 15 сезонах. Из 15 сезонов, могу сказать уверенно, что у нас 2 командных кубка среди стран-участниц за второе место и 8 командных кубков за первое место в общем зачёте.

Полчаса. Максимум – 35 минут. Сегодня – репетиция уже мелькающей на горизонте международной схватки мастеров красоты. Алексей Комаровский корпит над сложной стрижкой, ведь лёгкие пути – не для победителей. Алексей Комаровский, участник сборной Беларуси на международном фестивале красоты:

Плотность волоса, она не позволяет достаточно легко и быстро сделать переход, поэтому приходится делать его очень мелкими линиями.

Чемпион Беларуси и победитель тех самых «Невских берегов». В машинку для стрижки парень вцепился, едва переступил школьный порог, и вот уже 10 лет крепко держит её. Последнее время Алексей Комаровский работает исключительно с мужчинами, на это у парикмахера свои причины. Алексей Комаровский:

Они требуют большей точности и чистоты исполнения. С мужчинами тяжелее что-то придумывать новое. Они слишком придерживаются классики и более консервативны, чем женщины.

На питерском фестивале белорусская сборная поражает красотой с 2009. В этом году получить золото есть возможность во всех номинациях.

Конкурсная программа объединяет четыре основных направления бьюти-сферы: парикмахерское искусство, косметологию, визаж и перманентный макияж, нейл-дизайн. Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:

Это не ради кубка, не ради медальки, это ради своего развития. Ну, и, конечно, твоим клиентам всегда приятно, когда он обслуживается у человека, который из себя как мастер представляет что-то.

Светлана Шатерник:

Люди встают с кресла, когда ты их обслуживаешь и каждый раз благодарят. Столько благодарности никто не имеет, сколько парикмахер в течение рабочего дня. Батл среди мастеров красивого бизнеса пройдёт в преддверии весны – 21-24 февраля. Кстати, лучшие на конкурсе не только участники, но и члены жюри.

Алеся Лапицкая, судья международного фестиваля красоты:

Конкурсанты не всегда согласны с мнением судей. Но, всё-таки, судьи кто? Люди-профессионалы, мировые «звёзды». Мы всегда знаем критерии, мы всегда чётко соблюдаем критерии.