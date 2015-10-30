Десятый юбилейный сезон Недели Моды в Беларуси. Дизайнеры представили коллекцию «Весна-Лето 2016»

Меняем теплые пальто на летящее платья, выбираем естественную укладку и мэйк, и отправляемся изучать тенденции весна-лето 2016! Качественно, идейно, стильно и всегда на шаг впереди. Наши дизайнеры уже составили модную палитру теплого сезона! Кроме того, этой осенью Белорусская неделя моды стала двойным праздником стиля и красоты и отметила свой 10-й, юбилейный выпуск! За 5 лет интенсивной работы имена талантливых дизайнеров стали любимы в нашей стране и по всему миру. Международное сотрудничество и участие в европейских Неделях моды задало новый уровень развития, а впереди – только лучшее! Ажиотаж среди пригласительных - отличный комплимент нашим дизайнерам, для них оргкомитет белорусской недели моды приготовил свои сюрпризы!

Согласитесь, что мода – своеобразное зазеркалье… Внешний вид и тенденции могут меняться от сезона к сезону и только ваше внутреннее отражение, гармония и красота, могут создать неповторимый стиль… Такова и героиня коллекции - постоянного участника белорусской недели моды, дизайнера-новатора - Юлии Гилевич. Shineonyou! Эта женщина, внутренний свет которой вдохновляет на подвиги и заражает всех позитивом. Она прекрасна внешне и внутренне вне зависимости от жизненных трудностей – она блистает и не боится нового! Лаконичность и функциональность – почерк дизайнера. Ее минимализм всегда обогащается новыми идеями. Эта коллекция не исключение!

Качественный трикотаж, такой уютный и одновременно стильный – яркий штрих дизайнера. Свободные силуэты, асимметрия кроя и обнаженные плечи и спина – такая игра контрастов, независимости и женственности. Классический принт «гусиная лапка» в неклассическом исполнении: синий, голубой и красный цвета, как весеннее перерождение. Порадовали не только разнообразные силуэты от прямых свободных до утонченных а-образных платьев, облегающих водолазок, но и детали в виде удлиненных бретелей и строгих треугольных воротников. Дизайнер как всегда мастерски сочетает тонкие мягкие ткани: шелк, трикотаж с грубыми плотными: кожей, хлопком, а в этом сезоне добавляет сияние и пайетки, и создают уникальные образы. Посмотрите, эти модели со спины напоминают платья, а спереди – пальто! Неординарно и стильно.

Плиссировка и рифленость в полупрозрачных платьях добавила нарядам эксклюзивность и шарм. Так и универсальные бежевые пальто на каждый день. Естественность во всем: прически и мэйк смотрелись по-весеннему свежо и красиво. Эффектно дополнили образы и удобные туфли на широком каблуке с носочками, немного ретро и флирта в новом формате! Одним словом, образы моделей горят и зажигают, как и должно быть будущей весной….