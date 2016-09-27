Модные стрижки и оттенки волос «Осень-Зима 2016-2017» представили на Международном конгрессе стилистов

Идеально ровные прямые срезы теперь не в тренде, а омбре по-прежнему востребовано. Какие ещё новинки парикмахерского искусства придумали мировые законодатели моды? Своими идеями итальянские мастера поделились на Международном конгрессе стилистов.
Свою новую коллекцию стрижек и модных оттенков волос сезона «Осень-Зима 2016-2017» мастера продемонстрировали на белорусских моделях. Участники конгресса ловили каждое движение ножниц итальянских стилистов, чтобы понять секреты и «фишки» профессионалов.
Над итальянской коллекцией трудилась команда из 10 человек. Даже не верится, что эти несколько человек и диктуют моду на прически всем женщинам мира.
Первым городом, увидевшим новые тенденции, стал Минск, в дальнейшем коллекция отправится по другим странам международного турне.
В наступающем году уже не будут востребованы «мокрая» укладка и пучки.
Среди трендов холодного сезона итальянские мастера называют многослойные стрижки, градуирование и естественные локоны. Предпочтение отдаетсятакже калифорнийскому мелированию, создающему видимость прядей, выгоревших на солнце.
Самыми популярными в новом году станут «пикси» и короткий «боб». Отличительная особенность «пикси» – негустая филированная челка с рваными краями и фигурные, четко структурированные пряди.
Для обладательниц густых волос одна из заповедей сезона – пышность или модный «взрывной» афро-объём с мелкимии торчащими в разные стороны романтичными кудрями.
Для блондинок в моде приглушённые пепельные оттенки прядей. А вот брюнеткам стоит предпочесть классический и аристократичный в своём роде чистый черный цвет.
Таковы тренды нового сезона. Однако если вы хотите немного поменять свой образ, не стоит слепо следовать моде. Не забывайте про индивидуальность и собственные изюминки.