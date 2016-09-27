Модные стрижки и оттенки волос «Осень-Зима 2016-2017» представили на Международном конгрессе стилистов

Идеально ровные прямые срезы теперь не в тренде, а омбре по-прежнему востребовано. Какие ещё новинки парикмахерского искусства придумали мировые законодатели моды? Своими идеями итальянские мастера поделились на Международном конгрессе стилистов.

Свою новую коллекцию стрижек и модных оттенков волос сезона «Осень-Зима 2016-2017» мастера продемонстрировали на белорусских моделях. Участники конгресса ловили каждое движение ножниц итальянских стилистов, чтобы понять секреты и «фишки» профессионалов.

Над итальянской коллекцией трудилась команда из 10 человек. Даже не верится, что эти несколько человек и диктуют моду на прически всем женщинам мира.

Первым городом, увидевшим новые тенденции, стал Минск, в дальнейшем коллекция отправится по другим странам международного турне.

В наступающем году уже не будут востребованы «мокрая» укладка и пучки.

Среди трендов холодного сезона итальянские мастера называют многослойные стрижки, градуирование и естественные локоны. Предпочтение отдаетсятакже калифорнийскому мелированию, создающему видимость прядей, выгоревших на солнце.

Самыми популярными в новом году станут «пикси» и короткий «боб». Отличительная особенность «пикси» – негустая филированная челка с рваными краями и фигурные, четко структурированные пряди.

Для обладательниц густых волос одна из заповедей сезона – пышность или модный «взрывной» афро-объём с мелкимии торчащими в разные стороны романтичными кудрями.

Для блондинок в моде приглушённые пепельные оттенки прядей. А вот брюнеткам стоит предпочесть классический и аристократичный в своём роде чистый черный цвет.

Таковы тренды нового сезона. Однако если вы хотите немного поменять свой образ, не стоит слепо следовать моде. Не забывайте про индивидуальность и собственные изюминки.