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Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?

25 августа 2016 10:19
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Прочная хлопковая ткань, цвет индиго и на швах двойная оранжевая строчка. Первоначальная рабочая униформа, которая вошла в моду в прошлом веке, – популярна до сих пор. Причём настолько, что в гардеробе Евгении Русиновской джинсы занимают главенствующую позицию.

Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?-1


А в советское время джинсы были не только самым модным и желанным предметом гардероба, а ещё и самым недоступным.

Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?-3


Джинсовая классика 80-х годов прослеживается в популярном американском фильме «Назад в будущее». Главный герой носил прямые джинсы с чуть завышенной талией в сочетании с белыми носками и кроссовками.

Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?-5

В советском союзе подражали Западу и другими способами.

В 1980-х годах в моду вошли джинсы-варенки. В магазинах о таких штанах даже не слышали, а советские граждане придумали свои ухищрения по изготовлению новинки.

В 2000-е годы «писком моды» джинсов стали заниженная посадка, а также разнообразный декор.

Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?-8


В скором времени появились модели джинсов-бойфрендов со свободной посадкой, джинсы-бананы и вернулась в моду завышенная талия.

Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?-10


Кстати, особый шик на «потёртость» существовала ещё в 80-е годы. Фирменные джинсы отличались от подделки возможностью протираться.

Как видите, мода возвращается, поэтому не спешите выкидывать старые модели. Возможно, именно они будут популярны в следующем сезоне.

# Одежда # Фотофакт # Мода # Мода # Алёна Чернявская # Евгения Русиновская # Наташа Поткина

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