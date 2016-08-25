Как изменилась «джинсовая» мода, начиная от 80-х до наших дней?
Прочная хлопковая ткань, цвет индиго и на швах двойная оранжевая строчка. Первоначальная рабочая униформа, которая вошла в моду в прошлом веке, – популярна до сих пор. Причём настолько, что в гардеробе Евгении Русиновской джинсы занимают главенствующую позицию.
А в советское время джинсы были не только самым модным и желанным предметом гардероба, а ещё и самым недоступным.
Джинсовая классика 80-х годов прослеживается в популярном американском фильме «Назад в будущее». Главный герой носил прямые джинсы с чуть завышенной талией в сочетании с белыми носками и кроссовками.
В советском союзе подражали Западу и другими способами.
В 1980-х годах в моду вошли джинсы-варенки. В магазинах о таких штанах даже не слышали, а советские граждане придумали свои ухищрения по изготовлению новинки.
В 2000-е годы «писком моды» джинсов стали заниженная посадка, а также разнообразный декор.
В скором времени появились модели джинсов-бойфрендов со свободной посадкой, джинсы-бананы и вернулась в моду завышенная талия.
Кстати, особый шик на «потёртость» существовала ещё в 80-е годы. Фирменные джинсы отличались от подделки возможностью протираться.
Как видите, мода возвращается, поэтому не спешите выкидывать старые модели. Возможно, именно они будут популярны в следующем сезоне.