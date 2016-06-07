Офисный стиль: строгие прямые силуэты, сдержанная цветовая гамма, минимум декора, деликатность в аксессуарах

Лето. На улице жара. А перед вами не прекрасный вид на море, а море монотонной работы и гора документов. Что делать, если вы – офисный работник и как грамотно составить гардероб? Разбираемся вместе со стилистом.

Сотрудник – лицо компании. Консервативный деловой дресс-код всё чаще прописывается в трудовых договорах. Как правило, прийти в одной и той же одежде несколько дней подряд – неприемлемо. Табу – брюки и юбки с заниженной талией.

О мини в офисе стоит забыть. Юбка деловой леди может быть выше колена максимум на 5 см.!

В списке запретов – пёстрые, активные рисунки: цветочные, звериные и другие принты.

Декольте, прозрачные, кружевные, блестящие ткани. Кожа и блуза на бретелях.

Спорт, романтика и экстравагантность – не уместны в офисе.

Брюки-клеш, облегающие брюки-дудочки – неподходящие модели для офисного сотрудника. Деловой стиль одежды – строгие прямые силуэты, сдержанная цветовая гамма. Минимум декора и деликатность в аксессуарах.

Отдайте предпочтение лаконичным геометричным формам сумок. Объёмные сумки-мешки и рюкзаки оставьте для прогулок по городу.

Бизнес-вумен не может позволить себе массивную платформу и высокие каблуки. Босоножки, сандали и даже балетки. Обувь не создаст должный консервативный образ.

Макияж и маникюр должны быть максимально естественными. А волосы ниже плеч – обязательно собранными.

Важный момент: женское нижнее бельё не должно быть различимо под цветными блузами. Поэтому вместо комплектов белого цвета отдайте предпочтение телесному оттенку.

Обязательный атрибут делового стиля – бежевые капроновые колготы. В летний сезон их можно заменить на колготы в мелкую сеточку и сделать жизнь на работе более комфортной. А вот о прозрачных, черных колготах в офисе стоит забыть.