Офисный стиль: строгие прямые силуэты, сдержанная цветовая гамма, минимум декора, деликатность в аксессуарах

Лето. На улице жара. А перед вами не прекрасный вид на море, а море монотонной работы и гора документов. Что делать, если вы – офисный работник и как грамотно составить гардероб? Разбираемся вместе со стилистом.
Сотрудник – лицо компании. Консервативный деловой дресс-код всё чаще прописывается в трудовых договорах. Как правило, прийти в одной и той же одежде несколько дней подряд – неприемлемо. Табу – брюки и юбки с заниженной талией.
О мини в офисе стоит забыть. Юбка деловой леди может быть выше колена максимум на 5 см.!
В списке запретов – пёстрые, активные рисунки: цветочные, звериные и другие принты.
Декольте, прозрачные, кружевные, блестящие ткани. Кожа и блуза на бретелях.
Спорт, романтика и экстравагантность – не уместны в офисе.
Брюки-клеш, облегающие брюки-дудочки – неподходящие модели для офисного сотрудника. Деловой стиль одежды – строгие прямые силуэты, сдержанная цветовая гамма. Минимум декора и деликатность в аксессуарах.
Отдайте предпочтение лаконичным геометричным формам сумок. Объёмные сумки-мешки и рюкзаки оставьте для прогулок по городу.
Бизнес-вумен не может позволить себе массивную платформу и высокие каблуки. Босоножки, сандали и даже балетки. Обувь не создаст должный консервативный образ.
Макияж и маникюр должны быть максимально естественными. А волосы ниже плеч – обязательно собранными.
Важный момент: женское нижнее бельё не должно быть различимо под цветными блузами. Поэтому вместо комплектов белого цвета отдайте предпочтение телесному оттенку.
Обязательный атрибут делового стиля – бежевые капроновые колготы. В летний сезон их можно заменить на колготы в мелкую сеточку и сделать жизнь на работе более комфортной. А вот о прозрачных, черных колготах в офисе стоит забыть.