Красиво и надёжно. Показываем модную детскую обувь «Сан Марко»

Веселятся от души малыши-карандаши! В этом нежном возрасте так важно заводить правильных друзей. Бренд детской обуви «Сан Марко» обещает стать best friend для вашего чада на долгие годы, завоевав попутно доверие у всей семьи. А когда ребенку комфортно, это всегда видно. Детское расположение выражается в искренних улыбках и раскованных движениях.

Максим Терешенков, заместитель директора по сбыту производственного УП «Сан Марко»:

Компания «Сан Марко» была основана в 2003 году. И в этом году мы отмечаем 15-летний юбилей. Мы выпускаем обувь всех половозрастных групп от ясельных с 19 до подростковой, по 41 размер. Детскую обувь «Сан Марко» знают покупатели от Москвы и Санкт-Петербурга до Уссурийска и Владивостока. Мы гордимся, что целевой аудиторией нашей компании являются именно дети, потому что мы убеждены, что повзрослев, люди также будут приходить за обувью в наши магазины.

Современные детишки четко знают, чего хотят, и в моде разбираются не хуже взрослых. Дизайнеры «Сан Марко» стараются угодить своим юным фоловерам, экспериментируя не только со смелыми цветовыми сочетаниями, но и с текстурами. Металлизированная кожа, лаковое покрытие, тканевые вставки, стильный декор и цветные шнурки – must have этой весны и будущего лета. Причем модные тенденции детской коллекции в целом повторяют fashion-тренды взрослой! Например, спортивная обувь для мальчиков и девочек выглядит так же актуально, как и кроссовки для их пап и мам.

Юлия Канцевич, художник модельер производственного УП «Сан Марко»:

Наши дизайнеры использовали новейшие технологии такие, как мерцающие светодиодные вставки и светоотражающие элементы. Это очень важно, т.к. это обувь не только модная и красивая, но и безопасная для наших детей. В тёмное время суток они станут более заметными.

Кеды, кроссовки, слипоны – отличные союзники для активных прогулок или серьезных занятий спортом.

Стильные оксфорды в роли обуви для школы, и туфель на выход – прекрасно подчеркнут индивидуальность юных джентльменов.

Юлия Канцевич:

Для самых маленьких мы продолжаем разработку правильной обуви. Кроме полюбившегося всем каблука Томаса, модели оснащены мягким амортизатором геленочной части, которая помогает поддерживать свод формирующейся стопы.

Друзей, как известно, ценят за их качества. Бесспорно, в «Сан Марко» каждая пара ножек найдет свои башмачки.