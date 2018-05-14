«Мельница моды – 2018». Какие мероприятия запланированы

Моду в массы! Уже сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи столицы стартует ежегодный праздник дизайнеров страны – финал 27-го Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды», заместитель заведующего отделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи, руководитель подиум-школы «Fashion Style» – Игорь Иванов, а также участник нынешнего фестиваля и победитель «Мельницы моды – 2013 и 2014», дизайнер – Александра Жук.