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Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию

27 апреля 2018 08:42
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Новая мужская коллекция от компании «Галантэя» удовлетворит вкусы дипломатов, спортсменов  и настоящих модников! Дизайнеры постарались сделать модели для разных стилей и случаев жизни, для работы и для отдыха.

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-1

В новом каталоге весна-лето 2018 немало трендов! Сред них – поясные сумки, золотой хит Европы.

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-4

Наталья Зеневич, стилист:  
90-е активно включаются в образы современной молодежи. Носить такие сумки можно как на поясе, так и через плечо, можно их поворачивать вперед, можно переносить основную часть сумки на спину, тут уже как удобно владельцу этой сумки.  

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-7

На модном Олимпе остаются рюкзаки. Это аксессуар номер один для молодежи и всех активных людей. Мужчин «Галантэя» порадовала не только удобными моделями, разными размерами, но и приятной сдержанной гаммой: от синих, графитовых до коричневых и черных оттенков. А металлический блеск добавит сияния в суматошные будни. 

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-10

Наталья Зеневич:
Говоря о рюкзаках, мы можем представлять не только в спортивных образах, предназначенных для загородных прогулок, но и дополнять ими костюмы, сочетать с джинсами и с теми же непарными пиджаками.

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-13

Самой классической сумкой по-прежнему остается портфель. Но бизнесмены все больше выбирают строгим формам более облегченные, жесткие формы сменяют мягкие, а острые углы – круглые. Дизайнеры позаботились о функциональности и предоставили возможность носить портфели, как в руках, так и на плечах. А молния сверху позволит в один миг достать нужный документ. 

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-16

Наталья Зеневич:
В нем можно разместить все, что надо для работы. Формат А4, дополнительные секции для документов, ключей, телефонов – все присутствует в таких видах сумок. Они лаконичные, выполненные из интересного цвета кожи, шикарной коричневой гаммой, начиная от холодного шоколада и заканчивая более рыжими оттенками и песочного цвета кожи. Мужчина любого цветотипа может подобрать аксессуар в соответствии со своей природной фактурой. 

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-19

Огромные сумки-саквояжи станут настоящей находкой для мужчин, которые привыкли носить с собой все и сразу. Особенно такие модели оценят путешественники. С ними дорога будет в радость! 

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-22

Оригинальная фурнитура из черненого золота и серебра придаст статусность. 

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-25

Наталья Зеневич:
Смелые мужчины могут выбрать саквояж такого рыжего активного красивого цвета. Он будет хорошо сочетаться с джинсовой одеждой, с голубым, зеленым. Но интересно тем, что комбинируются разные виды кожи. Кстати, такой прием применяется во многих сумках «Галантэя». 

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-28

Мужские сумки «Галантэя» можно сочетать в разных образах, а поскольку сумки выполнены из кожи, то можно смело в них инвестировать, поскольку они будут актуальны как весной и летом, так и осенью, и зимой.  

Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию-31

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