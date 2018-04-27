Модные мужские сумки 2018. «Галантэя» выпустила новую коллекцию

Новая мужская коллекция от компании «Галантэя» удовлетворит вкусы дипломатов, спортсменов и настоящих модников! Дизайнеры постарались сделать модели для разных стилей и случаев жизни, для работы и для отдыха.

В новом каталоге весна-лето 2018 немало трендов! Сред них – поясные сумки, золотой хит Европы.

Наталья Зеневич, стилист:

90-е активно включаются в образы современной молодежи. Носить такие сумки можно как на поясе, так и через плечо, можно их поворачивать вперед, можно переносить основную часть сумки на спину, тут уже как удобно владельцу этой сумки.

На модном Олимпе остаются рюкзаки. Это аксессуар номер один для молодежи и всех активных людей. Мужчин «Галантэя» порадовала не только удобными моделями, разными размерами, но и приятной сдержанной гаммой: от синих, графитовых до коричневых и черных оттенков. А металлический блеск добавит сияния в суматошные будни.

Наталья Зеневич:

Говоря о рюкзаках, мы можем представлять не только в спортивных образах, предназначенных для загородных прогулок, но и дополнять ими костюмы, сочетать с джинсами и с теми же непарными пиджаками.

Самой классической сумкой по-прежнему остается портфель. Но бизнесмены все больше выбирают строгим формам более облегченные, жесткие формы сменяют мягкие, а острые углы – круглые. Дизайнеры позаботились о функциональности и предоставили возможность носить портфели, как в руках, так и на плечах. А молния сверху позволит в один миг достать нужный документ.

Наталья Зеневич:

В нем можно разместить все, что надо для работы. Формат А4, дополнительные секции для документов, ключей, телефонов – все присутствует в таких видах сумок. Они лаконичные, выполненные из интересного цвета кожи, шикарной коричневой гаммой, начиная от холодного шоколада и заканчивая более рыжими оттенками и песочного цвета кожи. Мужчина любого цветотипа может подобрать аксессуар в соответствии со своей природной фактурой.

Огромные сумки-саквояжи станут настоящей находкой для мужчин, которые привыкли носить с собой все и сразу. Особенно такие модели оценят путешественники. С ними дорога будет в радость!

Оригинальная фурнитура из черненого золота и серебра придаст статусность.

Наталья Зеневич:

Смелые мужчины могут выбрать саквояж такого рыжего активного красивого цвета. Он будет хорошо сочетаться с джинсовой одеждой, с голубым, зеленым. Но интересно тем, что комбинируются разные виды кожи. Кстати, такой прием применяется во многих сумках «Галантэя».