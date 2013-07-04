Мода 2013. Коллекция детских платьев от дизайнера Юлии Нефертари

Эти девочки напоминают очаровательных диснеевских фей. В легких пышных платьицах они готовы кружиться и водить хороводы бесконечно! Дизайнер Юлия Нефертари знает, как покорить капризных дюймовочек и требовательных юных особ, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Лето – сезон ванильного неба, земляничных деньков и солнечных прогулок в фонтанах – одним словом праздник! Показ новой сезонной коллекции Юлии Нефертари на Kids Fashion Days иначе как торжеством не назовешь - парад сказочных принцесс! Раз в год именины у Кристины! Море улыбок и дождь из конфетти! Скромные Золушки, озорные Пеппи и даже всезнайки Гермионы – все малышки собрались на день рождения! Создавать «гардероб на выход» и дарить волшебство детям для дизайнера всегда в радость.

Юлия Нефертари, дизайнер:

Мы с Аней Дебалюк буквально за два дня придумали концепцию, настолько в нее вжились! Добавили аксессуары, игрушки, колпачки, тортики, дуделки – одна из лучших коллекций по энергетике.

Если на дне рождения или в тире цирка можно немного и пошалить, то театр юного зрителя – совсем другая история. Одежда не только прививает вкус с самого детства, но и дисциплинирует, уверена Юлия Нефертари.

Воздушные платьица с пышными юбками, милыми бантами и рюшами, изысканным кружевом и россыпью жемчуга – классика детской моды. В кукольных нарядах дизайнер отделяет юбку от верха яркой лентой-поясом или сочетает разные фактуры. Глянцевые ткани, ручная вышивка стеклярусом и пайетками позволяет малышкам засиять во всей красе и поймать на себе парочку солнечных зайчиков!

Юлия Нефертари:

Это лив, который не нагружен дополнительными деталями, какая-то отделка на талии, чуть-чуть выше талии, в основном акцент делается на юбку, чтобы пропорции ребенка сделать более гармоничными.

Веселые горошины, зарисовки мелками, английская клетка, нежные карамельные и темные насыщенные цвета… Среди трендов детской моды летним балом правит экзотический сад!

Юлия Нефертари:

Тенденции таковы, что сейчас цветочный принт решает все. Это могут быть платья, сарафаны. Важно какой будет принт. Чем ярче он будет, тем лучше.

Комфорт детей – самое главное, поэтому все наряды дизайнер шьет исключительно из натуральных тканей и делает удобные модели, не стесняющие движений. Многие наряды к особому случаю – универсальны и подойдут для летних прогулок по набережной. Создавать детскую моду, как и писать сказки, может только тот, кто в душе остается ребенком и не перестает верить в волшебство! Юлия Нефертари признается, что мысленно живет на одной волне с детьми, поэтому открывать новый мир эльфов для нее всегда в удовольствие!

Юлия Нефертари:

Идеи приходят абсолютно неожиданно. Ккакие-то платья приходят во сне, даже закат может навеять какое-то платье.

Праздничная или повседневная, детская мода должна отвечать всем шалостям и настроениям - состоянию души ребенка. Только так можно раскрыть индивидуальность, воспитать тонкое чувство стиля и настоящих леди!