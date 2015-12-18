Мисс мира-2015. Россиянка София Никитчук – в ТОП-10 конкурса



Фото. София Никитчук



Организаторы «Мисс мира»:

Мы можем объявить участниц, вошедших в топ-10 зрительского голосования «Мисс мира» в этом году. Эти девушки ближе всего к победе. Но, напомним, за конкурсанток все еще можно голосовать.



Кроме россиянки, в десятку самых красивых участниц по мнению зрителей вошли представительницы