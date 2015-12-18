Мисс мира-2015. Россиянка София Никитчук – в ТОП-10 конкурса

Новости Китая. 22-летняя София Никитчук, представительница России на конкурсе «Мисс мира», вошла в ТОП-10 по результатам зрительского голосования.
Новости Китая. 22-летняя София Никитчук, представительница России на конкурсе «Мисс мира», вошла в ТОП-10 по результатам зрительского голосования.
Фото. София Никитчук
Организаторы «Мисс мира»:
Мы можем объявить участниц, вошедших в топ-10 зрительского голосования «Мисс мира» в этом году. Эти девушки ближе всего к победе. Но, напомним, за конкурсанток все еще можно голосовать.
Кроме россиянки, в десятку самых красивых участниц по мнению зрителей вошли представительницы
Эквадора, Камеруна, Индии, Франции, Филиппин, Ливана, Венесуэлы, Таиланда, Вьетнама.
Организаторы отмечают, что это пока не окончательные результаты.
Напомним, победительница «Мисс мира» будет определена 19 декабря в китайском городе Санья. За титул борются 117 красавиц. Как девушки готовятся к конкурсу, смотрите здесь.