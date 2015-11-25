Тренд сезона: сусальное золото на волосах в качестве модного аксессуара

Мы только привыкли к идее наносить блестящие частички на корни волос, как в моду вошёл новый тренд: покрытие волос сусальным золотом. Джей Лакхани, дизайнер (журналу TODAY):

В прошлом сезоне в моде были флеш-тату, в нынешнем пришла очередь сусального золота. Оно станет новым модным аксессуаром для волос. В этом вся суть «пригодного для носки искусства». Лиза Ричардс, соучредитель салона красоты:

Сусальное золото можно использовать не только для покрытия корней, как было с блестящими частичками.

Фото. Блестки у корней волос Ким Кимбл, владелица салона красоты:

Использование сусального золота – новый способ украшения волос, очень современный и привлекательный. Лучше всего оно смотрится на длинных прямых волосах, а также и на коротких. Конечно, каждый день так не походишь, но это прекрасное украшение, которое поможет вам сделать замечательные фотографии. Лаура Полко, стилист:

Новый тренд – это весёлый способ сменить свой стиль. Это гораздо интереснее, чем повязка на голову или заколка. Он придаёт гламурную нотку обычной причёске.

Как же работает новая технология? Чтобы добавить «нотки золота» в свой стиль, нужно разрезать пластинку сусального золота так, как вам угодно, на полоски или квадратики. Затем, ладонью или с помощью кисти, нанесите небольшое количество мусса на область, которую вы будете покрывать золотом. Всё зависит от того, сколько сусального золота у вас в наличии. Не забудьте помыть руки, прежде чем прикасаться к тончайшим листочкам сусального золота!

Затем положите лист сусального золота на смазанную муссом область, поглаживая, чтобы зафиксировать его. Если у вас возникли проблемы с тем, каким образом подцепить лист, воспользуйтесь пинцетом. После установления листа вы можете закрепить его с помощью спрея для волос, разбрызгивая его на расстоянии 15-20 см. Как и в деле с любой новой тенденцией, нужно помнить о лёгких, тонких штрихах.