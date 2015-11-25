Тренд сезона: сусальное золото на волосах в качестве модного аксессуара
Мы только привыкли к идее наносить блестящие частички на корни волос, как в моду вошёл новый тренд: покрытие волос сусальным золотом.
Джей Лакхани, дизайнер (журналу TODAY):
В прошлом сезоне в моде были флеш-тату, в нынешнем пришла очередь сусального золота. Оно станет новым модным аксессуаром для волос. В этом вся суть «пригодного для носки искусства».
Лиза Ричардс, соучредитель салона красоты:
Сусальное золото можно использовать не только для покрытия корней, как было с блестящими частичками.
Фото. Блестки у корней волос
Ким Кимбл, владелица салона красоты:
Использование сусального золота – новый способ украшения волос, очень современный и привлекательный. Лучше всего оно смотрится на длинных прямых волосах, а также и на коротких.
Конечно, каждый день так не походишь, но это прекрасное украшение, которое поможет вам сделать замечательные фотографии.
Лаура Полко, стилист:
Новый тренд – это весёлый способ сменить свой стиль. Это гораздо интереснее, чем повязка на голову или заколка. Он придаёт гламурную нотку обычной причёске.
Как же работает новая технология?
Чтобы добавить «нотки золота» в свой стиль, нужно разрезать пластинку сусального золота так, как вам угодно, на полоски или квадратики. Затем, ладонью или с помощью кисти, нанесите небольшое количество мусса на область, которую вы будете покрывать золотом. Всё зависит от того, сколько сусального золота у вас в наличии.
Не забудьте помыть руки, прежде чем прикасаться к тончайшим листочкам сусального золота!
Затем положите лист сусального золота на смазанную муссом область, поглаживая, чтобы зафиксировать его.
Если у вас возникли проблемы с тем, каким образом подцепить лист, воспользуйтесь пинцетом.
После установления листа вы можете закрепить его с помощью спрея для волос, разбрызгивая его на расстоянии 15-20 см.
Как и в деле с любой новой тенденцией, нужно помнить о лёгких, тонких штрихах.
Ким Кимбл, владелица салона красоты:
Мне нравится, когда только часть причёски покрыта листовым золотом. Но мне не очень нравится, когда лист золота режется на слишком мелкие кусочки, это становится похоже на перхоть. Вы можете попробовать использовать медный цвет, если вы приверженец однотонного вида. Но золото может также хорошо контрастировать с цветом ваших волос. Всё зависит о того, что вы носите.
Сусальное золото придаёт изысканность и роскошность, но не переборщите с ним. С этим новым аксессуаром вы будете выглядеть сексуально и одновременно классически.
Перевод: Светлана Конашевская