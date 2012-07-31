18-летняя белоруска Наталья Рябова победила на международном конкурсе красоты Miss Deaf International-2012

Новости Беларуси. Международный конкурс красоты среди глухих и слабослышащих девушек прошёл с 16 по 29 июля в Анкаре. Участие приняли представительницы более чем из 20 стран мира.

Многодневный конкурсный марафон принёс белоруске Наталье Рябовой сразу 3 награды: главный титул «Мисс Интеренешнл», а также звания «Мисс Европы» и «Мисс Фото», сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Светлана Рябова, мама Натальи Рябовой:

Члены жюри были поражены европейской красотой Наташи. Там ведь «красота» была разная: и азиатская, и африканская, и американская. А победили мы! Правильнее сказать, победила Беларусь! На конкурсе постоянно звучало название страны, поэтому возможно вы в поисковиках и не найдёте фамилию Наташи.

Что собой представляет конкурс красоты для слабослышащих людей?

Светлана Рябова, мама Натальи Рябовой:

Задания, которых было несколько. Среди них представление национальных костюмов, а так же конкурсы по турецким мотивам: арабский наряд и танцы. А ещё был выход в вечерних платьях. Но особенное впечатление на всех произвел национальный наряд от сестер Парфенович, в котором Наташа защищала визитную карточку - представление себя и своей страны. Обошлось оно нам в символические деньги.

Как люди с нарушением или полным отсутствием слуха воспринимают музыку, танец?

Светлана Рябова, мама Натальи Рябовой:

Наташа немного слышит и ей нравится спокойная музыка, классика и современные корейские танец, потому что стихи непонятны. А на конкурсной сцене Наташа музыку не слышала, она просто танцевала без её помощи.

Несмотря на свою особенность, Наталья открыта к людям. Она работает профессиональной моделью и на все показы выходит только под номером 1!

Светлана Рябова, мама Натальи Рябовой:

Наташа на всех конкурсах выходит под номером 1. В прошлом году на этом же конкурсе она была 1-ой, потому что приоритет отдавался росту участниц, и Наташа была самой высокой (182 см). А в этом году девушки выходили в алфавитном порядке по названию страны-участницы. И Беларусь снова оказалась впереди других!

Наталья – пример того, что люди с ограниченными возможностями могут не только чувствовать себя хорошо в обычном обществе, но и быть лидерами несмотря ни на что. Наташа оставила пожелание для глухих и слабослышащих людей в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Наталья Рябова, победительница конкурса «Miss Deaf International 2012»:

Ничего не бойтесь, не нужно ощущать себя ущербными, потому что вы всё можете!

Справка:

Конкурс Miss Deaf International проводился в этом году во второй раз. В следующем году Наталья Рябова будет участвовать в этом конкурсе, который пройдёт уже в Германии, в качестве члена жюри.

В 2012 году параллельно с Miss Deaf International впервые был проведен аналогичный конкурс для юношей - Mr Deaf International. Победителем стал молодой человек из Турции.