Марсала, танжерин и «земляничный лед». Самые модные цветы сезона весна-лето-2015

Марсала, танжерин и «земляничный лед». Нет, это не меню романтического ужина. Это названия самых модных цветов сезона весна-лето-2015.

Рука об руку с практичным кроем в моду вошли нейтральные, природные, постельные цвета. И даже яркие краски большинство дизайнеров предпочли использовать в их приглушенном варианте.

На пике популярности – воздушный аквамарин и игривая бирюза. Выбор натур романтичных и слегка отстраненных от реальности. А перекликается с ними нежнейшая зелень очень светлых мятных оттенков.

Вторит спокойной холодной палитре и классический синий. Беспроигрышный вариант как для делового костюма, так и для вечернего платья.

А вот среди теплых цветов дизайнеры выбрали в фавориты уникальный оттенок – «жареный миндаль». Максимально естественный и спокойный, он уместен всегда, подходит почти всем.

А вот тем, кто все-таки желает добавить яркости, отлично подойдет танжерин – этакий приглушенный вариант жизнерадостного оранжевого. Кстати, отлично сочетается с оттенком «жареный миндаль».

И словно в угоду сладкоежкам дополняет эти съедобные оттенки цвет, который модные критики назвали «заварной крем». Нежнейший, уже не белый, но уже не желтый.

Поклонницам розового стоит остановить внимание на оттенке «земляничный лед». Нежный, слегка разбеленный, напоминающий земляничной мороженое. Этот цвет бесконечно женственен и особенно актуален для юных девушек.

А вот базовый оттенок 2015 года, как уверяют эксперты, это цвет марсала.

Землянистый, красно-коричневый, чувственный и роскошный цвет благородного вина. Выбор смелых и уверенных, лишенный при этом вычурности. Его называют фаворитом этого лета, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.