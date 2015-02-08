Как правильно подбирать макияж под одежду? Советы визажиста

Инна Леута, визажист:

Сегодня мы поговорим о цвете макияжа. Точнее, о том, как соединить наряд с лицом.

Соответствие макияжа цвету одежды – как правило, на это мы мало обращаем внимания. А между тем, неправильно подобранный мейк-ап может свести на нет все наши старания, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Инна Леута, визажист:

В цвете есть такой интересный нюанс – тепло-холодность. Всегда нужно помнить о том, что все познается в сравнении. Поэтому только положив рядом два зеленых платья, вы поймете, какое из них «теплее», а какое из них «холоднее». Примерно то же самое происходит в макияже. Рядом лежащие цвета либо дополняют друг друга в теплой гамме, либо дополняют друг друга в холодной гамме. Эта такая интересная игра цвета. Но понять, цвет теплый или холодный, вы сможете только сопоставив два цвета.

Итак, правила просты: «холодная» одежда – холодные цвета в макияже. И наоборот: наряд теплых оттенков будет сочетаться с «теплыми» же оттенками тонального крема, теней и румян.

Инна Леута, визажист:

Как правильно выбрать тональный крем? Более теплого оттенка либо более холодного оттенка. Нанесите два рядом. Если вам показалось, что тональный крем слегка персиково-желтоватый, то это теплый оттенок. Если он немножко отдает таким серо-бежевым, то это холодный оттенок. Очень легко и понятно это видно, когда сравниваешь два оттенка.

Понятное дело, в косметичке желательно иметь оба варианта, причем распространяется это правило не только на тональный крем. Нанеся рядом румяна или два оттенка, казалось бы, одинаково красной помады, вы сразу поймете, какой цвет считать теплым, а какой – холодным.

Кстати, выбирая, к примеру, тональный крем, стоит еще обратить внимание и на такую характеристику цвета, как его светлота.

Инна Леута, визажист:

Не выбирайте тональный крем теплый и при этом с желтоватым оттенком. Выберите тональный крем, который вам подходит по светлоте, при этом оттенком этого тонального крема можно играть, потому что кожа в основном у жительниц Республики Беларусь, да и славянок, собственно, такая достаточно депигментированная. Оттенка явного не читается. Поэтому можно немножко себе позволить поиграть: быть в один день больше «персиком», во второй день – больше «цветущей розой».

Итак, на модели – платье холодных серых оттенков. А значит все, начиная от тональной, основы, пудры и заканчивая румянами, подбираем в холодных тонах. Только так можно создать единый гармоничный образ, когда макияж будет дополнять выбранный наряд.

Мерцающие оттенки серого, серебристый и немного холодного лилового.

Инна Леута, визажист:

Я завершила первый образ Юли. Он такой в холодной гамме весь, с таким акцентом на губы, модный сливовый оттенок. Девушки, смиряйтесь, вообще, с такими яркими губами, потому что они будут в тренде еще очень-очень долго, они только входят в моду. Такие насыщенные красные, сливовые, коралловые губы. Единственное, может быть, моя рекомендация: обращайте внимание на матовые оттенки. Для того, чтобы это не было вульгарно, чтобы ваш макияж был элегантным. Не выбирайте очень блестящие помады, если они насыщенны, яркие, достаточно темные.

И вот в таком холодном макияже наша Юля кажется абсолютно гармоничной. Кажется, что же может быть еще, какой же еще вариант, теплый, на ней будет смотреться хорошо, ведь это ей очень подходит. Сейчас мы продемонстрируем. Переоденем Юлю в более теплый оттенок и сделаем макияж в более теплой гамме. Начиная с тонального крема, коррекции, завершая акцентом на губы и румяна. В теплой гамме.

И вот наша Юлечка сменила платье. Оно также ей к лицу, оно прекрасно обыгрывает ее внешность, но мы уже видим, что оттенок помады слишком холодный, темный и уже фиолетовый на фоне этого платья. Мы видим, что тени, которыми я обыгрывала нижнее веко, уже слишком холодные, фиолетовые. Стрелочка, блеск на подвижном веке – все уже такое слегка не в той гамме. И разрушает целостность и гармоничность нашего образа.

Новое платье требует нового макияжа. И значит нужно начинать все заново, начиная с тонального крема.

Работа эта долгая и кропотливая. То, что на экране происходит за несколько секунд, в реальности занимает не один час. Хотя на некоторых хитростях стоит остановиться поподробнее.

Инна Леута, визажист:

При помощи цветных гелей для бровей можно уложить волоски, сделать бровки более читаемыми, более выразительными, при этом чуть теплее. Обратите внимание: на палеточке – прошлый оттенок помады, который использовался в прошлом образе. Сейчас, когда я уже добавила румянец потеплее, добавила немножко, глазки сделала в более теплой гамме, бровки с таким золотистым оттенком, уже понятно становится и видно, наглядно, что прошлый оттенок помады был бы слишком холодным, слишком темным для данного макияжа и данного наряда. Поэтому мы возьмем вот этот – чуть потеплее, чуть посветлее.

Итак, выбрать макияж теплый или холодный, подскажет ваш наряд. Несколько простых правил, о которых мы вам рассказали, помогут вам всегда выглядеть безупречно.

Инна Леута, визажист:

И небольшой совет для зрительниц телеканала СТВ – экспериментировать. Если вы хотите купить что-то розовое (помаду, румяна, тени), купите два оттенка (чуть более персиковый, чуть более розовый). Если вы хотите купить синие тени, купите бирюзовые и холодные морской волны. Экспериментируйте, любите цвет, используйте его правильно.