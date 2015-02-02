Смелые эксперименты над внешностью в программе «Большой завтрак» на СТВ

Попасть в заботливые руки опытных профессионалов макияжа – мечта тысяч обыкновенных девушек. Некоторым из них сегодня повезло. Итак, новые героини программы «Большой завтрак» готовы на эксперимент со своей внешностью.

Ольга Сотникова, 29 лет, педагог:

Если честно, я настолько сама к себе привыкла, всю жизнь с одинаковым образом (один и тот же макияж, одна и та же укладка, один и тот же стиль одежды), что мне иногда кажется, что я просто внешне теряю свою индивидуальность. И мне просто необходим свежий взгляд со стороны.

Юлия Маслобаева, 26 лет, педагог:

Перемены интересны для каждой девушки, но у меня последние два года, находясь в декретном отпуске, немножко жизнь однообразная, все понятно. Поэтому хочется поменять много что: и работу, и внешность. Поэтому буду рада плодотворной работе специалистов.

Алина Шаталова, 28 лет, специалист по маникюру:

Я люблю экспериментировать со своей внешностью, но всегда взгляд со стороны лучше, поэтому я хотела попасть в руки профессионала.

Итак, цели и задачи ясны. Пора приступать к работе. Заметим, что девушки дают согласие на изменение своей внешности, не зная, что именно приготовили для них стилисты.

Татьяна Тетерук, стилист:

Мы изменили цвет волос, мы изменили лицо, мы подобрали цветовую гамму, подходящую каждой из них. Для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность, чтобы сделать каждую из них выразительный, чтобы каждая из них была красавицей, королевой. Чувствовала и несла себя так же.

Давно не секрет: для большинство девушек то, как они выглядят, является одним из важнейших слагаемых того, как они себя чувствуют. Когда-то был популярен совет «хочешь что-то поменять – смени прическу». Благодаря современным средства макияжа сменить можно не только прическу, но и весь образ в целом.

Робкие мышки превращаются в женщин-вамп, а эксцентричные барышни – в робких принцесс. И наоборот. Нужно лишь определиться, кого на самом деле вы хотите видеть в зеркальном отражении.

Анна Фурс, визажист:

Мы этой модели выбрали образ более классический. Подчеркнуть ее индивидуальность, красивые рыжие волосы. Акцент на бровях, идеальный хороший тон лица. Затемнить уголок (это такая классика) и губки более естественными будем делать.

Кристина Русак, визажист:

Мы девушке делаем макияж в спокойных молочно-коричневых оттенках. Так как она у нас сама бледнолицая, блондиночка очень красивая. И подчеркиваем ее достоинства. А еще будем подчеркивать ее красивые скулы, тем самым мы наносим хайлайтер в эту область. Это будет давать деликатное подсвечивание очень красивое, шарм и лоск.

Анна Фурс, визажист:

У Ольги мы решили сделать макияж с акцентом на губы. Классика всегда в моде. Ярко-красные губы будут. Понятно, что обязательно при этом оформляются брови, очень хорошо прорабатываются. И будут еще проработаны хорошо скулы, носик. Глаза остаются совсем незаметные, реснички и тень там, где нужно.

Работа профессиональных стилистов занимает не один час. Но самое главное, конечно, не процесс, а результат. Точнее то, как к этому результату отнесутся героини.

Алина Шаталова, 28 лет, специалист по маникюру:

Естественно, появилась большая уверенность в себе. Чувствую себя королевой. Мне очень понравился мой образ, это на 100% мое. Я бы, наверное, каждый день так ходила, если бы была возможность. И на работу, и дома.

Юлия Маслобаева, 26 лет, педагог:

Этот образ для меня новый, яркий, необычный. За несколько часов я пытаюсь к нему привыкнуть. Я себя чувствую в нем достаточно комфортно, уютно. Я думаю, что это команда мастеров – просто феи, которые попали прямо в точку. Я им очень благодарна. Этот образ отличается от моего повседневного на 100%, полная противоположность. Мне очень нравится.

Ольга Сотникова, 29 лет, педагог:

Я хочу сказать, что я, конечно, очень сильно изменилась, мне кажется, я изменилась больше, чем все остальные девочки. Из жгучей брюнетки я стала русой. Мне сделали очень непривычный для меня макияж, я никогда не использовала технику акцента именно на губы, я старалась подчеркивать глаза. У меня это не так, конечно же, хорошо получалось, как у профессиональных стилистов. Я от себя в восторге, мне все очень нравится.

Мне хотелось бы выразить огромную благодарность всем людям, которые трудились на этом проекте, которые работали с нами, боролись с нами, уговаривали нас, убеждали, что мы на самом деле красавицы. Мы перед вами в долгу. Только благодаря вам мы смогли стать такими непохожими на себя.