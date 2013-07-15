Макияж в восточном стиле. Мастер-класс от визажиста Анастасии Ашуйко

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Сегодня мы поговорим о макияже в восточном стиле, который замечательно подойдет всем тем, кто увлекается восточными танцами, а также девушкам, которые хотят эффектно выглядеть вечером.

Начинаем с нанесения тонального крема. Мы наносим флюид тонким слоем. Чем естественней выглядит кожа, тем ухоженней ваше лицо.

Не пытайтесь с помощью тональных средств сделать кожу смуглее, чем она есть. Граница между лицом и телом всегда будет заметна. Если хотите выглядеть смуглее, попробуйте автозагар или воспользуйтесь золотистым оттенком тонального средства – не более. Мерцающие частички выгодно подчеркнут загорелую кожу.

Тональный крем фиксируем тончайшим слоем пудры. А вот чтобы придать лицу выразительность, воспользуемся перламутровой пудрой.

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Мы наносим светоотражающую пудру на подбородок, спинку носа и выступающие части скул.

Это очень красивый эффект для вечерних макияжей. Он придает образу некоторую декоративность и нарядность.

Немного мерцающей пудры наносим и на верхние веки. Используя карандаш, тонкими штрихами прорисовываем брови.

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Мы двигаем карандашом по направлению роста волос,имитируем волоски бровей. Карандаш также используем не черного цвета, а того цвета, который совпадает с цветом волос.

Для того, чтобы придать глазу миндалевидный восточный разрез, мы будем рисовать стрелку с помощью карандаша. От руки сделать это достаточно сложно, поэтому мы для начала воспользуемся белым карандашом и разметим, чтобы стрелки у нас были одинаковыми. Оставим тоненькую точку у разреза глаза, отмеряем от нее где-то под углом в 45 градусов и ставим еще одну точку. На втором глазике мы делаем то же самое и смотрим, чтобы эти точки были симметричны.

Такой хитрый прием позволит нам с первого раза нарисовать симметричные стрелки. Каждая девушка, которая когда-либо пыталась их нарисовать, знает, как это непросто. Карандашную линию проводим остро отточенным карандашом как можно ближе к линии роста ресниц. И по отмеченным точкам протягиваем тонкую стрелку.

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Чтобы линия была не толстой, а очень тоненькой, толщиной в волос на самом конце, мы протягиваем карандаш кисточкой. Линия получается совсем тонкой, совсем невидимой.

Затем мы темными тенями будем подчеркивать нижнее веко, оттягивая чуть-чуть вниз, но соблюдая форму, чтобы оно было похоже немножко на крылышко, соединяя его со стрелкой.

Такой прием сделает глаза вытянутыми и немного раскосыми, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Лица восточных женщин очень яркие, у них хорошо прорисованы рельефы, четкие линии. Поэтому и стиль нашего макияжа также будет с яркими цветами, четкими линиями и ярко выраженным рельефом.

Для большей яркости макияжа мы добавим немного фиолетового цвета на нижний контур.

Мы немного отступаем от естественной формы глаза, делаем слезный угол немного более рельефным. Не идем по форме естественной, а чуть-чуть ниже.

Линию верхнего века мы будем подчеркивать темно-фиолетовыми тенями и затушевывать их в сиреневый цвет. Эти цвета очень идут девушкам со смуглой кожей, с темными волосами и глазами.

Наносим темно-фиолетовые тени на складку верхнего века, тщательно растушевывая.

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Для того, чтобы глаза выглядели еще больше, мы наносим толстым слоем объемную тушь. Можно нанести какие-нибудь пучки или накладные ресницы наклеить. Это тоже будет неплохо.

Объемной тушью тщательно прокрашиваем и верхние, и нижние ресницы.

Анастасия Ашуйко, визажист, стилист, имидж-дизайнер:

Румяна мы будем делать достаточно яркими, делать скулу рельефной. То есть это будут бронзовые румяна коррекционного цвета. Мы расположим их чуть-чуть по диагонали.

Завершающим штрихом нашего макияжа будет блеск для губ, который будет чуть-чуть ярче, чем природные губы нашей модели.

Вот и все – наша восточная красавица готова.

Немного воображения плюс мастерство – и перед нами белорусская красавица с восточным колоритом. Такой яркий макияж отлично подойдет для вечернего выхода в свет и не позволит вам остаться незамеченной.