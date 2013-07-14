Мехенди – роспись по телу хной. Как долго сохраняется рисунок, как за ним ухаживать и что лучше рисовать

Изящный рисунок на женской коже притягивает взгляды и заставляет оборачиваться вслед. Но, положа руку на сердце, немногие готовы сделать татуировку и получить роспись на всю жизнью.

Кристина Каграманян, мастер мехенди:

Девочки, никогда не делайте со своим телом того, что вы не сможете исправить. Лучше все-таки как-то на время, не навсегда. Навсегда лучше выходит замуж. А вот со своим телом делать что-то лучше временно.

Кристина Каграманян знает о чем говорит. Она – мастер старинного искусства мехенди (росписи тела хной). В последнее время такие рисунки все чаще можно увидеть на телах модниц.

Кристина Каграманян, мастер мехенди:

Бывают разные виды хны, которые на разных участках тела могут по-разному себя вести. Поэтому, например, когда просят сделать надписи на теле хной, я не рекомендую, потому что все-таки надписи лучше делать татуировкой. Но, с другой стороны, татуировку убрать невозможно. Если вам хочется сделать что-то ненадолго, попробовать, скажем так, то лучше, конечно, делать это хной. Потому что это действительно не будет так долго, не будет это фатально, скажем так, на всю жизнь.

Первый вопрос, который возникает у желающих нарисовать мехенди, – как долго будет держаться такой рисунок. Ни один мастер не сможет вам ответить точно. Все зависит от особенностей именно вашей кожи. Обычно мехенди сохраняется от нескольких дней до пары недель, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Кристина Каграманян, мастер мехенди:

Она рассчитана на то, что она будет находиться на коже под солнцем. Три недели 100% она продержится, если сделана индийской хной, которая приготовлена в Индии, на месте, индианкой, из пасты. Она продержится, если сделана на индийской женщине, на индийской коже, под индийским солнцем. Считается, что хна работает от 26 градусов и выше. На них это действительно будет держаться 2-3 недельки 100%. Будет насыщенный, яркий, глубокий цвет. На наших женщинах, у которых и тип кожи, и цвет кожи другой, солнце у нас тоже совсем другое, столько держаться не будет.

Но если вы хотите испортить ее себе, достаточно сходить в душ и сделать какой-нибудь серьезный скраб, хороший. И вы испортите себе красивую вещь на теле. Если вы хотите продлить ей жизнь, например, те, кто едет на море (практически все женщины хотят себе сделать такие временные украшения, но они бояться, что соленая вода испортит). Если вы, когда будете заходить в море, перед этим нанесете на тело специальный водостойкий крем, а лучше даже масло для загара, то временная татуировка мехенди будет очень долго находиться на вашем теле и радовать вас. Она не будет вытираться, она не будет расплываться. То есть достаточно простой уход.

То же самое касается и домашнего ухода. Достаточно наносить на область рисунка перед душем любое масло для тела, и он надолго сохранит свою яркость.

И помните: мехенди любит солнце. Чем больше открыт солнечным лучам участок кожи с рисунком, тем дольше вас будет радовать мехенди.

Кристина Каграманян, мастер мехенди:

Если легкий загар появился, это очень важно, потому что на белой коже рисунки хной смотрятся немножко странно. Поэтому хотелось бы, чтобы тело немножко загорелое было.

У большинства женщин есть на теле родинки. У кого-то есть веснушки. Можно их обыграть, включить их в состав цветов.

Мехенди может с успехом замаскировать шрамы, рубцы и неудачные татуировки. Важно лишь внимательно относиться к тому, какая хна используется мастером.

Кристина Каграманян, мастер мехенди:

Хна бывает готовая. Работать с ней очень удобно, потому что те варианты, которые предлагаются в Интернете, как приготовить хну, честно говоря, это очень смешно. Приготовить хну может только профессионал.

Классическое индийское или арабское мехенди на европейках сегодня не увидишь. Наши девушки предпочитают воздушные цветочные кружева, небольшие элементы, которые кокетливо выглядывают на отркытых участках кожи. У таких предпочтений есть и своя практическая сторона.

Кристина Каграманян, мастер мехенди:

Когда мы делаем флористику, даже если у нас где-то неравномерно отходит, у нас все равно остаются цветы, видно, что это цветы. Если приходят и просят сделать каких-то чаек, собак или коней, которые скачут, и если грива потрется, то нестрашно, а если у коника не будет ножки, она вытрется, то это будет уже какой-то странный коник.

На родине этого искусства верят, что мехенди защищает от злых духов, несчастий и бед. Арабские женщины уверены, что мехенди приносит счастье. В индийской культуре роспись по телу хной считается символом удачи для замужних женщин, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Можно скептически относиться к старинным поверьям, но одно отрицать невозможно: девушка с таким рисунком не останется без внимания.