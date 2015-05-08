«Любите свое тело»: чудесное преображение обычных девушек в пин-ап моделей
Новости США. Фотограф бросает вызов взглядам общества на то, какими должны быть гламурные модели, превращая обычных женщин в красивых пин-ап девушек.
Уроженка Сан-Франциско Софи Спинелль основала студию «Бесстыдные фотографии» в 2009 году, чтобы помочь женщинам «почувствовать себя красивыми и всемогущими».
Софи Спинелль (для The Huffington Post):
Эта работа изменила мою жизнь. Я встретила самых удивительных людей, и они были настолько смелыми, чтобы поделиться своими страхами и мечтами со мной.
Я узнала, насколько редко встречается уверенность на самом деле, и как она ценна.
Вы были бы поражены, как много по-настоящему красивых людей понятия не имеют, что они красивы, и это оказывает огромное влияние на то, какими они себя чувствуют, возможно, всю свою жизнь.
Выпускница Гарварда надеется, что ее фотография вдохновит других женщин признать их собственную красоту, а не скрываться от камер или внимания.
Она настаивает на том, чтобы люди перестали считать моделей и актеров единственными, кому позволено наслаждаться вниманием. Во время каждой съемки она призывает своих моделей погрузиться в мир ролевых игр и фантазии.
Софи Спинелль:
Макияж, освещение и фотографии помогают создавать образы, которые частично являются вымышленными, а частично реальными.
Это мощное средство погружения в царство фантазии, к которому можно прибегнуть, когда вам угодно. Не только модели и кинозвезды способны перенестись в вымышленный мир, но это по силам каждому из нас.
Чтобы каждая модель чувствовала себя совершенно комфортно и уверенно во время съемки, г-жа Спинелль и ее команда предлагают множество дополнительных услуг, которые помогут каждой девушке по-настоящему войти в роль пин-ап.
Софи Спинелль:
Мы делаем это, чтобы доказать, что вы можете быть «бомбой», независимо от фигуры, размера, возраста, цвета кожи или способностей.
Мы помогаем на каждом этапе – от гардероба, макияжа, укладки волос до уроков позирования и экспрессии – так что вы сможете более четко рассмотреть собственную красоту.
«Бесстыдные фотографии» проводит ежегодный конкурс «Любите свое тело». В конкурсе принимают участие женщины со всего мира, пишущие любовные письма своим телам. Затем они размещают письма на странице компании в сети Facebook в надежде выиграть «бесстыдную» фотосессию.
В течение последних трех лет команда получила письма от многих женщин – из разных слоев, больных раком, жертв изнасилования, балерин, транс-женщин...
Прошлогодняя победительница Эмбер МакДональд описала в письме свою борьбу в попытке принять и полюбить свое тело таким, какое оно есть – вместо постоянных сравнений с теми, кого она считала красивее себя.
Выдержки из письма Эмбер МакДональд
Дорогое тело, тебя не всегда легко любить. Или, скорее, другие не всегда позволяли с легкостью любить тебя.
Ты всегда было слишком длинным, слишком круглым и слишком толстым.
Потребовалось некоторое время, Тело. Теперь я вижу, что, да, ты длинное, и круглое, и толстое, но ты такое, какое мне нужно. Люди могут восхищаться тобой, Тело, ведь ты красивое и способно на удивительные вещи.
Я сожалею, что так долго пыталась узнать и полюбить тебя, но ты сильнее, чем кажешься, и ты ждало меня.
Эти женщины, тела которых похожи на тебя, называют себя «мощь носорога». Они призывают нас успокоиться и, что удивительно, оставаться большими. Наши раны стали заживать.