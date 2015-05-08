«Любите свое тело»: чудесное преображение обычных девушек в пин-ап моделей

Новости США. Фотограф бросает вызов взглядам общества на то, какими должны быть гламурные модели, превращая обычных женщин в красивых пин-ап девушек. Уроженка Сан-Франциско Софи Спинелль основала студию «Бесстыдные фотографии» в 2009 году, чтобы помочь женщинам «почувствовать себя красивыми и всемогущими». Софи Спинелль (для The Huffington Post):

Эта работа изменила мою жизнь. Я встретила самых удивительных людей, и они были настолько смелыми, чтобы поделиться своими страхами и мечтами со мной.

Я узнала, насколько редко встречается уверенность на самом деле, и как она ценна.

Вы были бы поражены, как много по-настоящему красивых людей понятия не имеют, что они красивы, и это оказывает огромное влияние на то, какими они себя чувствуют, возможно, всю свою жизнь.

Выпускница Гарварда надеется, что ее фотография вдохновит других женщин признать их собственную красоту, а не скрываться от камер или внимания. Она настаивает на том, чтобы люди перестали считать моделей и актеров единственными, кому позволено наслаждаться вниманием. Во время каждой съемки она призывает своих моделей погрузиться в мир ролевых игр и фантазии. Софи Спинелль:

Макияж, освещение и фотографии помогают создавать образы, которые частично являются вымышленными, а частично реальными.

Это мощное средство погружения в царство фантазии, к которому можно прибегнуть, когда вам угодно. Не только модели и кинозвезды способны перенестись в вымышленный мир, но это по силам каждому из нас.

Чтобы каждая модель чувствовала себя совершенно комфортно и уверенно во время съемки, г-жа Спинелль и ее команда предлагают множество дополнительных услуг, которые помогут каждой девушке по-настоящему войти в роль пин-ап. Софи Спинелль:

Мы делаем это, чтобы доказать, что вы можете быть «бомбой», независимо от фигуры, размера, возраста, цвета кожи или способностей.

Мы помогаем на каждом этапе – от гардероба, макияжа, укладки волос до уроков позирования и экспрессии – так что вы сможете более четко рассмотреть собственную красоту. «Бесстыдные фотографии» проводит ежегодный конкурс «Любите свое тело». В конкурсе принимают участие женщины со всего мира, пишущие любовные письма своим телам. Затем они размещают письма на странице компании в сети Facebook в надежде выиграть «бесстыдную» фотосессию.