Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор

Стиль – это отражение нашей индивидуальности. А что, если мы хотим спрятать её под скучными, неброскими образами? Оказывается, такая философия в выборе одежды – отдельное модное направление, которое называется нормкор.
Стиль – это отражение нашей индивидуальности. А что, если мы хотим спрятать её под скучными, неброскими образами? Оказывается, такая философия в выборе одежды – отдельное модное направление, которое называется нормкор.
Сочетать несочетаемое? Вряд ли. Это модное направление не поддается стильной арифметике. Надеть первое попавшееся – скорее, похоже на правду.
Какие особенности стиля нормкор? Куда уместно носить одежду в таком стиле? Кому не нужно носить этот стиль?
Подробности – в видеоматериале.