Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор

Стиль – это отражение нашей индивидуальности. А что, если мы хотим спрятать её под скучными, неброскими образами? Оказывается, такая философия в выборе одежды – отдельное модное направление, которое называется нормкор.

Сочетать несочетаемое? Вряд ли. Это модное направление не поддается стильной арифметике. Надеть первое попавшееся – скорее, похоже на правду.