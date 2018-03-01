Прямой эфир

Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор

01 марта 2018 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стиль – это отражение нашей индивидуальности. А что, если мы хотим спрятать её под скучными, неброскими образами? Оказывается, такая философия в выборе одежды – отдельное модное направление, которое называется нормкор.

Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор-1

Сочетать несочетаемое? Вряд ли. Это модное направление не поддается стильной арифметике. Надеть первое попавшееся – скорее, похоже на правду.

Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор-4

Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор-6

Какие особенности стиля нормкор? Куда уместно носить одежду в таком стиле? Кому не нужно носить этот стиль?

Подробности – в видеоматериале.

# Фотофакт # Мода # Мода # Мария Кронда # Стиль # Алёна Корецкая # Наталья Горова

Другие новости рубрики

Все новости
Размер plus size: как правильно скорректировать пышные формы, стать выше и стройнее с помощью одежды?
19 октября 2017 12:15

Размер plus size: как правильно скорректировать пышные формы, стать выше и стройнее с помощью одежды?

Как быстро собрать локоны в жару и при этом оставаться всегда стильной и красивой?
08 июня 2017 10:19

Как быстро собрать локоны в жару и при этом оставаться всегда стильной и красивой?

Модный маникюр 2017: главные тенденции
01 июня 2017 11:22

Модный маникюр 2017: главные тенденции