Модные тенденции и тренды 2018 года. Практические советы стилиста

Какие ассоциации возникают у вас со словом «весна»? Конечно, в первую очередь – это красота! Как окружающей природы, так и наших дорогих дам, которые с приходом весны буквально расцветают. Главное, именно расцвести, а не наломать дров.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Денис Пичугин. ‎ С чего же начать преображение? Денис Пичугин, стилист:

Первое с чего начинаем – это, конечно же, с волос. И, сделав волосы, ты, конечно, будешь выглядеть достойнее и красивее. И волосы – это то, с чего стоит вообще начинать. Сначала надо обновить себя, а потом уже приступать к гардеробу.

Тенденции тоже совершенно разные сейчас. Если раньше тенденция могла длиться одну эпоху, то сейчас у нас как всё ускорилось, всё меняется настолько быстро: то, что сейчас актуально, через три месяца оно уже вышло из моды. К чему это привело?! Это привело к тому, что на данный момент как таковой одной тенденции, как раньше, не существует. Человек сейчас стремится к комфорту. Это видно на разных показах. Сейчас модно – гармония с собой, гармония со своим телом. И, благодаря большому количеству вещей, ты можешь выбрать то, что тебе будет и удобно, и в то же время это будет очень стильно и красиво.

Что выбросить женщинам из гардероба? Денис Пичугин:

Я всегда говорю одно, самое главное, что есть такое понятие, как красивое, а есть такое понятие, как нарядное. К сожалению, большинство белорусских девушек и женщин стремится к этой нарядности. Задорность, лёгкая небрежность – путь к красоте и путь к молодости.

Все должно надеваться к определённому месту и времени. Большая ошибка многих девушек – одевать высокие шпильки и идти в магазин или ещё куда-то. Надо понимать, куда ты идёшь и как ты хочешь выглядеть. Если сравнить с Европой, то у них, когда ты идёшь по улице, ты не понимаешь, кто есть кто, потому что одеваются абсолютно казуально, у них почему-то решают всё аксессуары. Аксессуары строят весь образ, но если какое-то мероприятие на оперу, там просто открываются шкафы – это и пышные платья, и дорогие ультрамодные костюмы, высокие каблуки, потому что они идут на оперу.

Какие модные тенденции есть в мужском гардеробе? Денис Пичугин:

В плане одежды у мужчин, слава Богу, casual.

Какие цвета сейчас в моде? Денис Пичугин:

Ещё до сих пор в моде в плане одежды – это нюдовые, бежевые тона, аккуратные оттенки, разбавленные какими-то ярковатыми цветами в виде аксессуаров. Что касается волос – золотистый, медовый, медный оттенки. Что касаемо макияжа, то никаких перламутров, никаких сильных блёсток.