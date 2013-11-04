Комплекс упражнений для красивых женских ножек от инструктора по фитнесу Виктора Ченцова

Красивые ножки перевернули не одну страницу истории. А между тем не каждая девушка может похвастаться идеальными ножками. Однако многие несовершенства можно исправить, если обратиться к профессиональному инструктору.

Виктор Ченцов, персональный инструктор:

Здравствуйте, дорогие друзья. Я, Ченцов Виктор Сергеевич, инструктор по фитнесу и бодибилдингу, представлю вам легкую тренировку для спортивных и красивых ножек.

Первое упражнение – приседания. Исходное положение: ножки – на ширине плеч, ручки – на поясе. Ножки полусогнуты. На вдох мы опускаемся вниз, медленно приседаем, поднимаемся вверх – выдох.

Основные примечания этого положения: в исходном положении тело у нас ровное, ножки полусогнуты. Смотрим вперед. Медленно приседаем вниз до угла 90 градусов, которые образуют наши ножки и мощно поднимаемся вверх. Ножки не выпрямляем полностью, так как это вредно для наших суставов.

Второе упражнение, которое мы сегодня будем использовать в нашем комплексе, – приседание в разножке. Исходное положение: левая нога – впереди, задняя – назад. Руки также оставляем на поясе. В исходном положении колено вперед и назад не уходит. Получается угол 90 градусов. Медленно приседаем вниз, колено задней ноги почти касается пола, передняя нога образует угол 90 градусов. Колено также не уходит ни в перед, ни назад. И мощно поднимаемся вверх. Медленно – вдох, мощно – выдох. Колено передней ноги тоже не выпрямляем. То же самое мы делаем на вторую ногу.

Мы переходим к третьему упражнению.

Очевидно, что наше третье упражнение – всего лишь усложненный вариант второго, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Виктор Ченцов, персональный инструктор:

Итак, мы закончили наш минимальный комплекс упражнений для стройных ножек. Советую каждый день делать эти упражнения по 3-4 подхода по 15-20 повторений на каждую ножку.