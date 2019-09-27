Какой макияж сейчас в тренде? Показываем 5 вариантов

Ни для кого не секрет, что преображение начинается с макияжа. Этой осенью в тренде клубничный шоколад, сияние и морозный румянец. Четкие 90-ые и невесомый нюд в центре внимания. Актуальная палитра копирует листву. Охра, золото, бронза, зелень гармонично дополнят осень. Любовь Пунанова, стилист-визажист:

Сейчас больше эффект зацелованных губ, чтобы контур был растушеван, чтобы губы были более естественными, не было четких границ, будто вы только проснулись и они были, как роза. Проработаем глазки золотыми тенями с добавлением зеленой стрелки.

Юности и свежести добавит морозный румянец. Главное – выбрать холодный светло-розовый оттенок. Скроем недостатки консилером, оживим веки молочными тенями и слегка накрасим глаза. К слову, сейчас в тренде разноцветная тушь и пышные ресницы. Но они не должны быть идеальными. Эффект 5 минут и немного слипшиеся пучки сделают образ милым. Люся Дюк, стилист-визажист:

Чтобы не было эффекта Марфушечки-Душечки, чтобы не было странных розовых кругляшков, делаем яркий акцент на скулах, мы его растушевываем по всей боковой части, включая виски. В этом сезоне дизайнеры на подиуме наносят румянец не только на скулы, но и немного на переносицу и на верхнюю часть лба – это создает еще более натуральный эффект. Если это бронза или оранжевый, то ощущение такое, что немножко загорело лицо.

Широкие брови – это всегда красиво. Но зачесывая их по-модному наверх, не переборщите! Естественность сейчас правит балом во всем. Это касается и цвета. Пшеничные, мягко-коричневые оттенки органично выглядят на лице. И наоборот, слишком темные и графичные создадут эффект тату и добавят ненужного возраста. Любовь Пунанова:

Ширина бровей должна соответствовать ширине губ. Если у нас обратный эффект: очень широкие брови и очень узкие губы, то это даже смотрится грубо и тяжело. На нашей модели вполне можем добавить ширину бровей, потому что у нас очень красивые губы.

Литой монохромный мэйк на вершине хит-парада! Тени, румяна и помада в одной цветовой гамме добавят стиля днем, роскоши вечером, сделают образ утонченным. Главное – подобрать нотку к вашему цветотипу. Люся Дюк:

Холодная гамма коричневых, его можно назвать клубничный шоколад, этот оттенок смотрится очень чисто на глазах, потому что он не слишком темный, слишком темные оттенки делают грязь.

Осенний подиум украсил глоу-скин. Сияющая здоровьем кожа – главный тренд! Особенно хорошо он играет в нюдовом макияже. Вы как будто опыляете цветок. Эффект маски и нескольких слоев пудры – прошлый век. Люся Дюк:

Если добавить сочную и яркую помаду, этот образ будет смотреться очень фэшн.