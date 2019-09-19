Не знаете какую сумку купить? Показываем модные осенние варианты для женщин и мужчин

Сделать ставку на этот элемент гардероба, значит, остаться в модном выигрыше. Завершающее образ дополнение, эпатажное украшение или контрастный акцент – сумочка – выгодная партия на все случаи. За стильным аксессуаром отправляемся в «Марко».

Галина Сарбай, директор УПП «Витма»:

«Витма», которое входит в состав холдинга «Марко», – это предприятие существует с 1996 года. Предприятие с огромным опытом и со своей уникальностью. Выпуск кожгалантерейных изделий – это небольшие партии и это является достоинством этого предприятия. Для того, чтобы подчеркнуть полностью лук и обувь, сумочку мы разрабатываем из тех же материалов коллекции, которые будут сочетаться вместе с обувью.

Осень задает тон модной стилистике. Ее переменчивое настроение читается и в новой коллекции. Игру фактур и колористику оценят даже самые искушенные. Бочонки, кросс-боди, сумки-шоперы, круглые формы – дизайнерские ноу-хау покорят дамские сердца.

Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма»:

Для каждого нового модного сезона характерны свои веяния и законы. На пике популярности образ тон в тон, где сумочка и наряд выполнены в одной цветовой гамме.

Также в этом сезоне представлены всевозможные анималистические принты: имитация под кожу рептилии.

Серебристые и металлизированные будут актуальны.

Комби-варианты – сочетание сумочек больших и маленьких размеров.

Эстетика, практичность и уникальность материалов – компания «Витма» следует мировым тенденциям. Галина Сарбай:

Наше предприятие старается также следить за новинками в технологии производства. В этом сезоне была выпущена коллекция из экологичных материалов. Здесь не натуральная кожа, а силикон.

Ирина Воронова, инженер по подготовке производства:

Фурнитура не только несет функциональную нагрузку, но и является украшением. Сейчас в тренде большое количество фурнитуры различного объема, формы и размеров. Так в нашей коллекции присутствует большое количество халитенов различных форм, также используем замки. Они бывают и прямоугольные, и овальные, и квадратные.

Эксклюзивная перфорация и лазерная гравировка добавит харизмы и в мужской лук.

Галина Сарбай:

Это сумки-портфели, мягкие конструкции, более жесткие – для ноутбука, которые можно использовать еще и для поездок в командировки, куда поместятся и рубашка – и все, что необходимо для путешествия.

Детали формируют образ. Подчеркните свое чувство стиля аксессуарами «Марко».