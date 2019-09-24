Как правильно носить одежду в клетку? Показываем 9 модных образов

Анастасия Макеева, корреспондент:

Каждую осень клетка заполняет Instagram модниц и этот сезон не исключение. Но как выбрать свою и придать себе благородства, а не лишние килограммы? Разберемся вместе с экспертами.

Клетка не стареет. Ее носила принцесса Диана, эстафету подхватила Кейт Миддлтон. А все потому что незамысловатая геометрия придает стиля, статуса, строгости и романтики. Она всегда разная. Правда, сочетать клетку с офисным стилем – вчерашний день. Звезды уличного стиля выбирают оверсайз.

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского портала о моде:

Сочетаем ее с объемными вещами, с джинсами в стиле 90-х. Смело можете добавлять обувь со змеиным либо с леопардовым принтом.

Очень модно сейчас тренчи в клетку, когда мы закатываем, допустим, рукава, либо показываем свою подкладку.

Прованса и флирта добавит в осень клетка виши. Она у многих ассоциируется со скатертями и занавесками. В свет милый принт вывела Брижит Бардо, когда однажды надела такое свадебное платье. Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?

Но самый традиционный вариант клетки – шотландка, она же тартан. Такая клетка, например, является визитной карточкой королевы Великобритании. В 70-е алый узор облюбовали панки. Сегодня сочетание классики с гранжем в самом топе.

Наталья Зеневич, стилист:

Главной функцией тартана являлась информация о том, к какому клану принадлежит владелец одежды, поэтому тартаны были яркими. Фон может быть ярко-желтым, что круто смотрится осенью. Такой жакет будет очень заметным и его легло обыграть с такими же насыщенными бургундскими и изумрудными цветами.

Слишком мелкая ахроматическая клетка может рябить и визуально вызывать напряжение. Поэтому, выбирая наряд к месту и случаю, лишний раз подумайте.

Ольга Жадеева:

Можно смело добавлять красный цвет, фуксию, даже неоновые оттенки к классической черно-белой клетке и получатся очень интересные, небанальные и новые сочетания. Но эти вещи ярких цветов должны быть однотонными.

Крупная клетка привлечет внимание, но важно учитывать параметры! Если у вас объемный верх, смещайте клетку вниз, носите брюки и юбки. И наоборот, акцент на плечах сделает приталенный жакет.

Наталья Зеневич:

Статным барышням стоит обратить внимание на клетку среднего размера либо клетку, расположенную по косой в виде ромбов, тогда этот узор будет скрадывать лишние объемы. Здесь акцент расположен по горизонтали и, конечно, девушкам, которые дорожат своим ростом, хотят выглядеть выше, это пальто надевать не стоит!