Как правильно носить одежду в клетку? Показываем 9 модных образов

Анастасия Макеева, корреспондент:
Каждую осень клетка заполняет Instagram модниц и этот сезон не исключение. Но как выбрать свою и придать себе благородства, а не лишние килограммы? Разберемся вместе с экспертами.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Каждую осень клетка заполняет Instagram модниц и этот сезон не исключение. Но как выбрать свою и придать себе благородства, а не лишние килограммы? Разберемся вместе с экспертами.
Клетка не стареет. Ее носила принцесса Диана, эстафету подхватила Кейт Миддлтон. А все потому что незамысловатая геометрия придает стиля, статуса, строгости и романтики. Она всегда разная. Правда,
сочетать клетку с офисным стилем – вчерашний день.
Звезды уличного стиля выбирают оверсайз.
Ольга Жадеева, главный редактор белорусского портала о моде:
Сочетаем ее с объемными вещами, с джинсами в стиле 90-х. Смело можете добавлять обувь со змеиным либо с леопардовым принтом.
Очень модно сейчас тренчи в клетку, когда мы закатываем, допустим, рукава, либо показываем свою подкладку.
Прованса и флирта добавит в осень клетка виши. Она у многих ассоциируется со скатертями и занавесками.
В свет милый принт вывела Брижит Бардо, когда однажды надела такое свадебное платье.
Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?
Но самый традиционный вариант клетки – шотландка, она же тартан.
Такая клетка, например, является визитной карточкой королевы Великобритании. В 70-е алый узор облюбовали панки. Сегодня сочетание классики с гранжем в самом топе.
Наталья Зеневич, стилист:
Главной функцией тартана являлась информация о том, к какому клану принадлежит владелец одежды, поэтому тартаны были яркими. Фон может быть ярко-желтым, что круто смотрится осенью. Такой жакет будет очень заметным и его легло обыграть с такими же насыщенными бургундскими и изумрудными цветами.
Слишком мелкая ахроматическая клетка может рябить и визуально вызывать напряжение. Поэтому, выбирая наряд к месту и случаю, лишний раз подумайте.
Ольга Жадеева:
Можно смело добавлять красный цвет, фуксию, даже неоновые оттенки к классической черно-белой клетке и получатся очень интересные, небанальные и новые сочетания. Но эти вещи ярких цветов должны быть однотонными.
Крупная клетка привлечет внимание, но важно учитывать параметры!
Если у вас объемный верх, смещайте клетку вниз, носите брюки и юбки. И наоборот, акцент на плечах сделает приталенный жакет.
Наталья Зеневич:
Статным барышням стоит обратить внимание на клетку среднего размера либо клетку, расположенную по косой в виде ромбов, тогда этот узор будет скрадывать лишние объемы. Здесь акцент расположен по горизонтали и, конечно, девушкам, которые дорожат своим ростом, хотят выглядеть выше, это пальто надевать не стоит!
Ольга Жадеева:
С чем бы я не советовала сочетать клетку – с разными видами клетки.
Это уже такой 80 уровень сложности, поэтому если вы не уверены, что можете два вида клетки подружить друг с другом, то лучше, наверное, не пробовать.