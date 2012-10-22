Новости Беларуси. В минувшие выходные в Минске выбрали самую красивую девушку белорусского Интернета. Победительницей национального онлайн-конкурса красоты «Мисс Байнет-2012» стала 20-летняя минчанка Полина Цегалко.

За титул первой белорусской он-лайн красавицы сразились 555 девушек. Одержав победу, Полина Цегалко получила главный приз - бриллиантовое колье. Девушка во второй раз принимает участие в этом конкурсе, причём не скрывает: участие и долгожданная победа - заслуга мамы. Именно она бесконечно верила в победу дочери.

Девушка уже становилась лауреатом конкурсов красоты. В прошлом году на «Мисс МГЛУ» в Минском государственном лингвистическом университете, где девушка учится на факультете межкультурных коммуникаций, ей были присуждены титулы «Мисс фото» и «Мисс творчество».

Победа на конкурсе «Мисс Байнет-2012» - ступенька к заветной мечте Полины: девушка хочет попробовать силы на конкурсе «Мисс Беларусь».