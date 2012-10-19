Белорусский дизайнер Юлия Гилевич предлагает нарастить модницам «вторую кожу»

В будущем сезоне ведущие мировые дома моды предлагают в буквальном смысле нарастить «вторую кожу»: укутаться с ног до головы в кожаные куртки, платья, сапоги. Достойную конкуренцию им составила белорусский дизайнер Юлия Гилевич. Экспериментировать с кожей и создавать невероятно утонченные и женственные наряды для нее не в новинку.

На этот раз осенне-зимние «Формы жизни» покорили своей лаконичной эстетикой международную фэшн-публику. Коллекция Юлии Гилевич вошла в 10 лучших на российской неделе моды по версии британского Vogue.

«Формы жизни» как игра в классики: черное и бежевое, мягкий трикотаж и грубая кожа, нежность и сексуальность. Дизайнер признается, что подобные контрасты и перепады настроений существуют в душе каждого человек, и даже сумела найти своего идейного покровителя - философа - Шпрангера.

Черный цвет у Юлии Гилевич всегда в фаворе и идеально сочетается с жесткой зимой. В этой коллекции агрессивную палитру разбавила нежная шоколадно-карамельная гамма. Особенно вкусным модники сочли цвет «овсяного печенья».

Юлия Гилевич, дизайнер:

Я люблю коричневые оттенки и практически в каждой моей коллекции прослеживается либо золотой, либо коричневый, либо бежевый, потому что, по моему мнению, это один из цветов женщины.

И все же цветовая палитра в коллекции вторична. Главный акцент был сделан на оригинальный декор и форму. Прорезанная шерсть в виде хребтов и позвоночников, объемные трафареты на коже и даже своеобразная декорация жгутами. Казалось бы, в таких «ренгент-ансамблях» откровенно читаются сильные даже воинственные образы. Но наоборот, такие декоративные изюминки придают нотки беззащитности, которые выдают настоящую леди и утонченную натуру.

Юлия Гилевич, дизайнер:

Я люблю подчеркнуть жесткой формой женственность. Я стараюсь в наряде совместить, чтобы наряд не был тяжелым, чтобы не воспринимался, как рокерский и панковский, а чтобы женщина оставалась женщиной в любом из моих нарядов.

Вдохновение для Юлии Гилевич приходит всегда по-разному. Любимая музыка, немое кино, архитектура, книги. Но есть то, что всегда будет хорошим поводом для мыслей и творчества.

Юлия Гилевич, дизайнер:

Я очень люблю рассматривать людей, хоть я стесняюсь это делать в открытую, но очень такой глаз-сканер. Всегда рассматриваю людей, красивых женщин, что любят, как носят, с чем одевают – это моя одна из слабостей.

Такие наблюдения не проходят даром. Юлия Гилевич признается, что образ минчанок за последние годы все больше можно назвать европейским, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».