Автомобиль 2013 Lexus и $ 100 000 на открытие линии одежды выиграл дизайнер из Беларуси

Новости Беларуси. 33-летний белорус Дмитрий Шолохов стал победителем 10-го сезона американского телешоу «Проект Подиум». Программа – своего рода соревнование дизайнеров одежды.

В награду дизайнер получил $ 100.000 от L’Oréal Paris на открытие своей линии одежды, разворот в журнале Marie Claire, автомобиль 2013 Lexus GS 350, программное обеспечение для моделирования от HP и Intel, а также возможность продаваться в сети Lord & Taylor.

Дмитрий с детства мечтал стать дизайнером одежды, но стал бальным танцором. В 18 лет парень приехал из Беларуси в США. За плечами у парня был рюкзак, в кармане немного денег. Теперь у молодого человека есть всё, для того, чтобы осуществить давнюю мечту!



Дмитрий Шолохов, дизайнер одежды:

Начал делать наброски лет в 8-10, и к 11 уже рисовал костюмы для себя и друзей. Бабушка была большой модницей, а отец - художником, так что это у меня в крови. А потом появился шанс поехать в Соединенные Штаты, и я знал, что здесь есть хорошие школы дизайнеров… Короче говоря, получилось закончить школу Parsons. А пока я там учился, то работал с Domenico Vacca, Jones Group и Anne Klein. Так что, в целом, я уже созрел к своему успеху.

Буквально неделю назад мы рассказывали о студентах-счастливчиках из Беларуси, которые получили $150 000 от английских инвесторов на развитие собственного бизнес-проекта. Напомним, белорусы Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк приняли участие в британском телевизионном шоу «Логово драконов». Цель проекта – помочь молодым предпринимателям с креативными идеями организовать собственный бизнес. В роли «драконов» – члены жюри, они же инвесторы, лица заинтересованные в перспективном проекте. За победу в данном конкурсе даётся 90 тыс. фунтов (около $150 тыс.), которые идут на «раскрутку» бизнеса.

Белорусы представили на суд «драконов» проект по использованию велосипедных колёс в качестве рекламного носителя. На спицы колес устанавливаются 4 светодиодные полоски, порядком свечения которых управляет программа. Вращение колес создает своеобразное световое табло, на котором можно представить любые тексты и изображения. Подобная реклама – эффективное средство для повышения узнаваемости бренда, уверены ребята.