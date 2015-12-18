Как сделать губы пухлыми и соблазнительными? Мастер-класс от визажиста

Чувственные пухлые губы – мечта тысяч девушек. В погоне за объемом многие ложатся под нож хирурга и прибегают к дорогостоящим услугам косметологов. Такие методы таят свои опасности, равно как и появление нового бьюти-гаджета – насоса для губ. Обещанная пухлость может и не появиться, а вот синяки и даже травмы вполне вероятны. И некоторые забывают, что пухлые губы Мэрилин Монро, сводившие с ума стольких мужчин, – это всего лишь искусный макияж.

Инна Леута, визажист:

Для начала слегка тонируем контур губ и припудриваем, чтобы блеск не растекался. Добавляем немножечко хайлайтера над верхней губой. Начинаем отрисовывать губы от верхней границы. Верхнюю губу сверху слега намечаем. Для того, чтобы сделать ее пухлее, желательно вести контуры на карандашик с уголочка к центру. Таким образом вы грамотно отрисуете объем губы. Затем намечаете нижнюю границу и сводите, перпендикулярно держа карандашик, сводите контур от внешнего уголочка к центру. Затем слегка растушевываете карандаш, чтобы контуры по итогу не было видно, чтобы было ощущение, что губы свои такие пухлые.

Конечно же, блеск, нанесенный на губу, имеет значение. Он должен быть достаточно плотным, я бы даже сказала слегка тягучим. Для того, чтобы он не затекал в складочки, в мимические морщинки, для того, чтобы он разглаживал губу, чтобы держал плотно, ровно. Таким образом губы будут выглядеть более сочными, более пухлыми. Если вы тестируете блеск в магазине, подбираете подходящий под себя, обратите внимание на его текстуру. Капелька должна быть плотная.

И еще маленькое дополнение. Не забывайте, что помада насыщенных темных оттенков никогда не сделает губы полнее. Поэтому если у вас они и так достаточно большие, тогда это вам можно. А если у вас губы небольшие, все-таки желательно оттенки посветлее. И помады более глянцевые, более увлажняющие, не матовые.

Ловкость рук и никакого мошенничества. Соблазнительный объем не требует болезненных, а порой и опасных процедур. Правильная косметика, немного тренировки – это все, что вам нужно, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.