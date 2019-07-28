Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах?

Давно ли был 20 век? Сейчас уже сложно представить мир без смартфона, мощного компьютера, микроволновки в каждом доме и иных благ цивилизации. Казалось бы, 21 век во всём лучше, но в 20 веке тоже было кое-что. Например, мы и сейчас смотрим на то, как одевались люди в прошлом веке. А почему бы не взглянуть на звёзд тех времён в их свадебных нарядах? 1. Лайза Миннелли (1967). Сейчас американской актрисе и певице уже 73 года. С 2010 года она появляется в фильмах только в качестве камео. Однако в 20 веке она пользовалась популярностью как в кинематографе, так и среди мужчин. Миннелли четырежды была замужем. Первый раз – за певцом Питером Алленом. В семье всё было хорошо, но в какой-то момент выяснилось, что Аллену больше нравились представители его пола.

Фото: Associated Press / East News

2. Брижит Бардо (1952). Французская актриса, певица, фотомодель и писательница. В расцвете лет пользовалась фантастической популярностью у мужчин и считалась самой привлекательной девушкой в европейском кино. В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. Сейчас Бардо 84 года, она уже давно не снимается в фильмах, а вместо этого активно борется за права животных. Четырежды была замужем. Первый раз – за киноассистентом Роже Вадимом. Разрыв брака произошёл по желанию Бриджит – она увлеклась другим мужчиной.

Фото: instagram.com/popzonetv

3. Мэрилин Монро (1942). Об уровне популярности американской актрисы и модели можно даже не говорить. Мэрлин умерла в 1962 году, но по сей день является эталоном привлекательности. Замужем была трижды. Первый раз – за полицейским Джеймсом Догерти. Отношениям пришёл конец вместе с приходом популярности. Когда Монро заметили, и она смогла попасть на обложки журналов, пара рассталась. Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро

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4. Присцилла Пресли (1967). Американская актриса и предпринимательница. Сейчас ей 74 года. Пожалуй, больше всего известна в качестве единственной супруги певца Элвиса Пресли. Элвис влюбился в Присциллу, когда ей было 14 лет. В 21 год певец сделал девушке предложение. Увы, семейное счастье было недолгим. Через 6 лет пара рассталась. Предположительно, Присцилла не хотела вести спокойную жизнь домохозяйки и постоянно быть в тени успешного мужа.

Фото: Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / EastNews

5. Грейс Келли (1956). Супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II и самая кассовая актриса своего времени. Погибла в 52 года в автокатастрофе. Её супруг так и остался вдовцом до самой смерти, хотя прожил ещё более 30 лет. Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно

Фото: East News

6. Катрин Денёв (1965). Французская певица и актриса. Сейчас ей 75 лет. Обладает обширнейшей фильмографией и продолжает сниматься до сих пор. Получила известность сразу после дебюта в фильме «Шербурские зонтики». Замужем была лишь раз – за английским фотографом Дэвидом Бейли. Причиной разрыва мог стать языковой барьер: Денёв было трудно говорить на английском, а Бейли не желал учить французский.

Фото: Associated Press / East News

7. Жаклин Кеннеди (1953). Первая леди США с 1961 по 1963 год. Жаклин познакомилась с будущим 35 президентом Америки ещё в те времена, когда он был сенатором. Спустя год пара решила пожениться. Брак был счастливым, но недолгим. Причина его разрыва хорошо известна – смерть Джона Кеннеди. Когда Кеннеди был убит, Жаклин начала бояться за свою жизнь и жизни детей, поэтому вышла замуж за богатого греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса, который мог обеспечить ей и её детям безопасность. Также известна вкладом в искусство и сохранение исторической архитектуры. Умерла в 64 года. Жаклин Кеннеди, или просто Джеки. Как жила икона стиля и первая леди США

Фото: LFI / Photoshot / East News

8. Одри Хепбёрн (1954). Британская актриса и фотомодель, занималась гуманитарной деятельностью. Умерла в 63 года. На заре карьеры Одри снималась в европейских фильмах. Позже её заметили в США и пригласили сниматься в американских кинокартинах. Замужем была дважды. Её первым мужем стал режиссёр и продюсер Мел Феррер. Брак продлился 14 лет. Точная причина разрыва неизвестна и правдоподобных предположений тоже нет.

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9. Софи Лорен (1966). Итальянская актриса и певица, обладательница звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Сейчас ей 84 года. В далёком 1950 году во время участия в конкурсе красоты «Мисс Италия» Софи встретила своего будущего мужа – продюсера Карло Понти. В том же году начала сниматься в фильмах, число кинокартин, в которых она получила роли, огромно. С мужем вышла небольшая проблема – он уже был женат. Но устоять перед напором Лорен не смог. Понти уговорил жену развестись, сменил гражданство, чтобы церковь не могла аннулировать брак, а затем женился. И прожили они счастливо до самой смерти Карло в 2007 году.