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Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин

05 сентября 2019 07:33
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«Марко» объявляет осень! Смена гардероба – на повестке дня не только у природы. Начните с главного – переобуйтесь! Актуальность моделей диктует палитра. Оливковые, кремовые оттенки – в поддержку классики, и пестрые, как восточные специи, для пикантности образа.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-1

Монохром – модный ориентир сезона. Он читается и в женственных лодочках на шпильке и утонченных ботильонах. Ненавязчивый декор в виде аппликаций или трогательных бусин – маленькая дизайнерская шалость.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-4

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Сейчас в моде инновации, поэтому очень актуальна обувь из инновационных материалов. Такие ботинки-носки: голенище из эластичного стрейчевого материала облегает и поддерживает ногу, они легко одеваются на стопу. Подошва из облегченного материала: гибрид этилвинилацетата и полиуретана. Она очень гибкая и износоустойчивая.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-7

В новом сезоне обувь приобретает фольклорное звучание. В модной сонате солируют а-ля казаки – симбиоз классических ботинок с мотивами стиля кантри. Модель с ретро-пряжкой и скошенным каблуком претендует на звание хита.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-10

Юлия Канцевич, художник-модельер обувного холдинга «Марко»:
Свободолюбие, спонтанность и некоторая авангардностьидеальные элементы в стиле «девушка с характером». Основной акцент сделан на ботинки и ботильоны грубого характера с массивными подошвами и каблуками. Пряжки, заклепки, бусины добавляют женской игривости.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-13

Софья Пчёлко:
Осенью на подиум опять возвращаются квадратные носы. Классические ботинки с такой носочной частью придают образу легкий ретро-оттенок и делают стопу визуально немного короче.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-16

Харизма и уверенность – дух коллекции для сильного пола. Он – личность. Он – завоеватель. Он – партнер. Марко «подыграет» мужчине в каждой из его ролей.

Мария Яцук, художник-модельер обувного холдинга «Марко»:
Спортивный вариант не сдает своих позиций и является триумфатором сезона. Учитывая это, мы предлагаем модели на интересных двухцветных подошвах с разнообразным конструктивным и цветовым решением.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-19

Мы не забыли о традиционной обуви в классическом стиле. Она подходит для торжественных выходов, деловых встреч и походов в офис. Также мы предлагаем линейку «Эксклюзив», которая подчеркивает статус и отменный вкус владельца.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-22

Светлана Васильева, инженер-технолог обувного холдинга «Марко»:
Мы предлагаем модели из натуральных материалов с использованием различной фурнитуры. Мужчины предпочитают шнуровку и застежку-молнию. Широко в мужской обуви мы стали использовать тампонную печать и подкладочные материалы для того, чтобы предохранить стопу от натирания.

Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин-25

Осень – пора преображений. Меняйтесь вместе с холдингом «Марко».

*На правах рекламы.

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