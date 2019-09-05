Ботинки-носки, казаки и квадратные носы. Показываем модную обувь для женщин и мужчин

«Марко» объявляет осень! Смена гардероба – на повестке дня не только у природы. Начните с главного – переобуйтесь! Актуальность моделей диктует палитра. Оливковые, кремовые оттенки – в поддержку классики, и пестрые, как восточные специи, для пикантности образа.

Монохром – модный ориентир сезона. Он читается и в женственных лодочках на шпильке и утонченных ботильонах. Ненавязчивый декор в виде аппликаций или трогательных бусин – маленькая дизайнерская шалость.

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:

Сейчас в моде инновации, поэтому очень актуальна обувь из инновационных материалов. Такие ботинки-носки: голенище из эластичного стрейчевого материала облегает и поддерживает ногу, они легко одеваются на стопу. Подошва из облегченного материала: гибрид этилвинилацетата и полиуретана. Она очень гибкая и износоустойчивая.

В новом сезоне обувь приобретает фольклорное звучание. В модной сонате солируют а-ля казаки – симбиоз классических ботинок с мотивами стиля кантри. Модель с ретро-пряжкой и скошенным каблуком претендует на звание хита.

Юлия Канцевич, художник-модельер обувного холдинга «Марко»:

Свободолюбие, спонтанность и некоторая авангардность – идеальные элементы в стиле «девушка с характером». Основной акцент сделан на ботинки и ботильоны грубого характера с массивными подошвами и каблуками. Пряжки, заклепки, бусины добавляют женской игривости.

Софья Пчёлко:

Осенью на подиум опять возвращаются квадратные носы. Классические ботинки с такой носочной частью придают образу легкий ретро-оттенок и делают стопу визуально немного короче.

Харизма и уверенность – дух коллекции для сильного пола. Он – личность. Он – завоеватель. Он – партнер. Марко «подыграет» мужчине в каждой из его ролей. Мария Яцук, художник-модельер обувного холдинга «Марко»:

Спортивный вариант не сдает своих позиций и является триумфатором сезона. Учитывая это, мы предлагаем модели на интересных двухцветных подошвах с разнообразным конструктивным и цветовым решением.

Мы не забыли о традиционной обуви в классическом стиле. Она подходит для торжественных выходов, деловых встреч и походов в офис. Также мы предлагаем линейку «Эксклюзив», которая подчеркивает статус и отменный вкус владельца.

Светлана Васильева, инженер-технолог обувного холдинга «Марко»:

Мы предлагаем модели из натуральных материалов с использованием различной фурнитуры. Мужчины предпочитают шнуровку и застежку-молнию. Широко в мужской обуви мы стали использовать тампонную печать и подкладочные материалы для того, чтобы предохранить стопу от натирания.