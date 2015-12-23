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Бейонсе прогулялась по Нью-Йорку в костюме новогодней елки, что вызвало шок очевидцев

23 декабря 2015 14:22
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Новости США. Длинный зеленый кардиган, елочные игрушки, мишура, колпак Санты и очки в «елочки». В таком виде известную певицу застали папарацци на улицах Нью-Йорка.

Бейонсе прогулялась по Нью-Йорку в костюме новогодней елки, что вызвало шок очевидцев -1

Наряд Бейонсе вот уже вторую неделю обсуждают в социальных сетях. Многие не поняли иронии певицы, посчитав, что «образ слишком вычурный и кричащий». Правда нашлись и те, кто оценил «рождественскую» Бейонсе.

Бейонсе прогулялась по Нью-Йорку в костюме новогодней елки, что вызвало шок очевидцев -4



Наряд певицы Рианны в этом году стал, пожалуй, самым обсуждаемым на прошедшем в Нью-Йорке балу Института костюма. Платье-мантия, отделанное мехом, привлекло куда больше внимания, чем откровенные наряды ее коллег по сцене. 

Чтобы без происшествий продефилировать по красной ковровой дорожке, певице понадобилась помощь трех человек (фото здесь).

# Фотофакт # Мода # Звезды # Бейонсе

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