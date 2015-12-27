Современная мода: как последние коллекции дизайнеров пробуждают чувство ностальгии

60-е, 70-е, 80-е. Именно они вдохновляют современных дизайнеров. Плиссировка, многослойность, свободный крой, акцент на геометрии, обилие люркса и массивные плечи. Согласитесь, глядя на последние коллекции ведущих домов моды, возникает мысль: «Где-то я это уже видел».

Замшевые юбки, теплая водолазка с принтом, куртки и сумки с бахромой. Полосатые штаны, меховые воротники и укороченная верхняя одежда – главные тренды этого сезона.

Фавориты среди тканей – бархат, твит и замша.

Готический гламур. Почитатели мрачной, но элегантной красоты наверняка оценят этот модный тренд. Черный цвет сегодня на пике популярности.

Кроме того, дизайнеры убеждены: мода должна стать практичной. А потому насыщенный синий, нежный розовый, утонченный бежевый и благородный зеленый пришли на смену ярким кислотным оттенкам.

К слову, на подиум, а затем и в наши гардеробы триумфально возвращается рисунок, имитирующий шкуру леопарда. Отметим, что в новом сезоне звериный принт стал еще ярче.

Полная бесформенность, но максимальная комфортность. Оверсайз снова в моде. Объемные пальто, пиджаки и брюки в мужском стиле вновь появились на топовых позициях в коллекциях мировых дизайнеров. Несмотря на это, новые фасоны обвинить в отсутствии женственности не получится. Цветочный принт, обувь на каблуке и платья по-прежнему в моде.

И все же самый главный тренд этой зимы – женственность. Ведь именно она вдохновила дизайнеров на создание их модных коллекций, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.