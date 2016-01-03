Превращение певицы Влады в Брижит Бардо 60-х годов: мастер-класс парикмахера и визажиста

В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом сразу же становится суперпопулярной. Воплотить образ современной Брижит Бардо программа «Большой завтрак» на СТВ предложила певице Владе.

Кристина Ковалевская, парикмахер-модельер:

Сегодня Владе мы будем выполнять образ в стиле ретро. Это будет 60-е года. Прическа будет с элементами начеса, что свойственно этим годам, и волны.

Влада, певица:

Я очень волнуюсь за состояние своих волос. Все удивляются, многие думают, что это нарощенные волосы, но, как вы видите, у меня свои волосы. Меня волнует вопрос, как же их защитить, потому что, действительно, испытывают нагрузку.

Кристина Ковалевская, парикмахер-модельер:

Если вы используете термонагреватели (фены, плойки, утюжки), то обязательно использование термоспрея. Перед сушкой на влажные волосы. Он не будет давать чувство утяжеления, но он создаст очень прочную защиту вашим волосам, они не будут подвергаться такой нагрузке.

Сейчас я выполняю накрутку. Нужна накрутка легкая, в стиле голливудской волны. Мы накрутимся, это будет подложка нашей прически. Я выполню начес. Так как у вас будет ретро-образ, мы не будем прибегать к жестким 60-м.

Влада, певица:

Мне нравится, когда накрутка от лица. Сейчас модно, когда от лица идет накрутка, локон?

Кристина Ковалевская, парикмахер-модельер:

Вообще, локон всегда достаточно популярен. Единственное, что интерпретации разные. Раньше модным был гладкий локон, сейчас очень моден естественный завиток, даже такой небрежный.

Предварительную работу мы выполнили, сейчас будем приступать к формированию самой основной прически в стиле 60-х.

Такой зачес вполне можно сделать в домашних условиях. Единственное, что нам нужно, это хорошее приспособление, достаточно хорошая расческа, которая будет в помощь вам. Она должна быть не очень мелкой, не очень крупной. Единственное, нужно начесывать всегда в противоположную от пробора сторону. Так начес будет ложиться лучше и будет более устойчивый.

Влада, певица:

Я просто помню свои первые выступления, помню, как мамочка старательно мне на телевидение делала начес. После такого начеса нужно было мыть голову и потом смазывать волосы маслом, чтобы расчесаться.

Кристина Ковалевская, парикмахер-модельер:

Начес был не начес, если вы не плакали в тот момент, когда его выполняли.

Из ваших же волос мы сделаем валик, закроем его, он создаст нам иллюзию такого хорошего начеса.

Конечно, без макияжа образ нельзя считать завершенным.

Алина Ачаповская, парикмахер-визажист:

Для ретро-макияжа 60-х годов характерно идеально подготовленный тон лица, изогнутые аккуратные брови, выразительные стрелки и, конечно же, это яркие губы в любых оттенках красного. Сегодня мы как раз-таки сделаем ей вечерний макияж с яркими красными губами и выразительными стрелками.

Конечно, ретро-макияж – это классика жанра, это воплощение женственности. Он идет абсолютно всем, главное учитывать индивидуальные особенности.

Кошачий глаз более женственный, такой сексуальный прищур.

Самое главное правило – это в любом случае нужно сначала сделать карандашом контур век. Это создаст некоторую четкость. Многие этого не делают. И чтобы губы получились яркими и действительно красивыми, четкий контур – это самое важное, что нужно сделать. Если все-таки даже после этого контур получился нечетким, можно на кисточку взять немножко тонального средства и еще раз пройтись по контуру. И тогда будут идеально ровные красные губы.

Последние штрихи – и Влада готова предстать в новом для себя и для зрителей образе.