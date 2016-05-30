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Новая коллекция купальников «Милавица»: яркий, спортивный шейп, нежная и утонченная классика

30 мая 2016 10:39
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Яркий и дерзкий, спортивный шейп, экстравагантный, стильный звериный принт, нежная и утонченная классика. Всё это – новая коллекция купальников от компании «Милавица».

Компании «Милавица» нет равных в Восточной Европе. Сегодня это самый крупный производитель корсетных изделий в этом регионе.

Минская компания делает красивые вещи достоянием каждой женщины. И  с этой задачей кампания справляется более 50 лет.

Согласитесь, приятно, что продукцию нашей белорусской фабрики носят женщины боле чем в 25 странах мира.

# Мода

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