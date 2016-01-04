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Как избежать импульсивных покупок в сезон распродаж, рассказала стилист «Модного приговора»

04 января 2016 09:30
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Новости России. Елена Мареева, креативный продюсер «Модного приговора», одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении, вот уже четыре месяца рассказывает своим подписчикам в Instagram о том, как бюджетно и со вкусом выбрать одежду на работу, прогулку, праздник. Ее советы собирают тысячи лайков и комментариев. Зачастую на странице стилиста можно встретить слова благодарности восторженных женщин.

На днях стилист-имиджиолог раскрыла несколько правил, как в сезон распродаж не потерять голову. 

Как избежать импульсивных покупок в сезон распродаж, рассказала стилист «Модного приговора» -1



Елена Мареева в Instagram

# Фотофакт # Мода # Стилист # Елена Мареева

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