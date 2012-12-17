Как из обычного платья с помощью булавок сделать интересный наряд для корпоратива

Извечный женский вопрос «что надеть?» не теряет своей актуальности и в случае с корпоративной вечеринкой. Наш дизайнер Юлия Латушкина выбрала однотонное, узкое, подчеркивающее фигуру платье средней длины. Такой универсальный вариант будет к лицу абсолютно любой представительнице прекрасного пола и хорошо подойдет для повседневной носки. Однако, согласитесь, вечерним наряд никак не назовешь. И пойти в нем на корпоратив абсолютно невозможно.
Юлия Латушкина, дизайнер:
Перед нами самое обычное платье, которое, думаю, найдется в гардеробе у каждого человека, в крайнем случае, вы можете взять мамино платье, старое бабушкино. И сегодня мы поможем вам из такого обычного платья сделать очень интересное и индивидуальное платье, поможем вам выделится на корпоративе среди толпы.
Мы берем наше самое простое платье, разворачиваем его и выбираем место, где будем на нем делать акцент. Это платье средней длины, я бы не сказала, что оно короткое, вульгарное, очень длинное. Оно до середины бедра. Я думаю, что в таком платье лучше сделать акцент в области груди и чуть-чуть ниже.
Возьмите булавки разных размеров – это добавит асимметричности создаваемому узору. Выбор акцента на платье очень важен. Чтобы распределить булавки равномерно, сначала обозначьте границы акцента, сделав проколы по его краям.
Юлия Латушкина, дизайнер:
Только прокалывая, будьте осторожны, чтобы не зацепить подкладку. Нам все-таки затяжки на подкладке не нужны. Она защищает ваше тело и ваше изделие.
Мы определились с местом расположения нашего акцента, определили его крайние точки. Далее всю эту площадь в интересном порядке, в хаосе, забиваем булавками. Потом можно будет какие-то булавочки поменять местами. Берем платье, отделяем его от подкладки, на протяжении всего изделия крепим булавки.
Аккуратно крепим булавки, распределяя их на заранее обозначенной области. Учитывайте, что после данных манипуляций платье немного уменьшится в размере. Поэтому если наряд вам был немного тесен, то после украшения булавками он может оказаться совсем не по размеру. А вот если платьице было слегка велико, это сыграет положительную роль, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Юлия Латушкина, дизайнер:
Все недостатки, например, складочки, мы сможем исправить прямо на модели, если нам это понадобится.
Конечно, платье для корпоратива необходимо дополнить соответствующими прической, макияжем и аксессуарами. При выборе последних соблюдайте чувство меры, стараясь, сохранить хрупкий баланс между скромностью и нарядностью.
Наше скучное платьице превратилось в наряд с изюминкой. Остается только его надеть, подкорректировать складки ткани в соответствии с фигурой обладательницы, и все готово. Теперь в платье не стыдно показаться на модной вечеринке.
Юлия Латушкина, дизайнер:
Может, вы проявите свою фантазию и добавите туда еще что-то, например, бисер, какие-то вышивки, приколите вышивку булавками.