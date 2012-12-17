Как из обычного платья с помощью булавок сделать интересный наряд для корпоратива

Извечный женский вопрос «что надеть?» не теряет своей актуальности и в случае с корпоративной вечеринкой. Наш дизайнер Юлия Латушкина выбрала однотонное, узкое, подчеркивающее фигуру платье средней длины. Такой универсальный вариант будет к лицу абсолютно любой представительнице прекрасного пола и хорошо подойдет для повседневной носки. Однако, согласитесь, вечерним наряд никак не назовешь. И пойти в нем на корпоратив абсолютно невозможно.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Перед нами самое обычное платье, которое, думаю, найдется в гардеробе у каждого человека, в крайнем случае, вы можете взять мамино платье, старое бабушкино. И сегодня мы поможем вам из такого обычного платья сделать очень интересное и индивидуальное платье, поможем вам выделится на корпоративе среди толпы.

Мы берем наше самое простое платье, разворачиваем его и выбираем место, где будем на нем делать акцент. Это платье средней длины, я бы не сказала, что оно короткое, вульгарное, очень длинное. Оно до середины бедра. Я думаю, что в таком платье лучше сделать акцент в области груди и чуть-чуть ниже.

Возьмите булавки разных размеров – это добавит асимметричности создаваемому узору. Выбор акцента на платье очень важен. Чтобы распределить булавки равномерно, сначала обозначьте границы акцента, сделав проколы по его краям.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Только прокалывая, будьте осторожны, чтобы не зацепить подкладку. Нам все-таки затяжки на подкладке не нужны. Она защищает ваше тело и ваше изделие.

Мы определились с местом расположения нашего акцента, определили его крайние точки. Далее всю эту площадь в интересном порядке, в хаосе, забиваем булавками. Потом можно будет какие-то булавочки поменять местами. Берем платье, отделяем его от подкладки, на протяжении всего изделия крепим булавки.

­Аккуратно крепим булавки, распределяя их на заранее обозначенной области. Учитывайте, что после данных манипуляций платье немного уменьшится в размере. Поэтому если наряд вам был немного тесен, то после украшения булавками он может оказаться совсем не по размеру. А вот если платьице было слегка велико, это сыграет положительную роль, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Все недостатки, например, складочки, мы сможем исправить прямо на модели, если нам это понадобится.

Конечно, платье для корпоратива необходимо дополнить соответствующими прической, макияжем и аксессуарами. При выборе последних соблюдайте чувство меры, стараясь, сохранить хрупкий баланс между скромностью и нарядностью.

Наше скучное платьице превратилось в наряд с изюминкой. Остается только его надеть, подкорректировать складки ткани в соответствии с фигурой обладательницы, и все готово. Теперь в платье не стыдно показаться на модной вечеринке.

­ Юлия Латушкина, дизайнер:

Может, вы проявите свою фантазию и добавите туда еще что-то, например, бисер, какие-то вышивки, приколите вышивку булавками.