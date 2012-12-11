«Мисс Беларусь-2010» Людмила Якимович вышла замуж за латвийского бизнесмена

Новости Беларуси. Бракосочетание прошло в Риге. Как пишет «Гродзенская праўда» (Людмила Якимович – родом из Гродно), пока не известно о будущем месте жительства семейной пары.

Ровно год назад красавица заявила, что не собирается работать в индустрии моды. Решение дипломированного психолога не сломили и головокружительные успехи на международных конкурсах красоты. Напомним, в 2011 Людмила стала 1-ой вице-мисс на конкурсе Miss Supranational.

Людмила Якимович, «Мисс Беларусь-2010»:

Я выбрала эту профессию психолога еще в детстве и считаю ее своим призванием. Хотелось бы работать по специальности и помогать людям, но сомневаюсь, что смогу реализовать приобретенные навыки в сфере прекрасного.