Победительницей конкурса «Мисс Планета-2012» стала блондинка из Чехии

Новости Филиппин. В минувшую субботу в филиппинской столице Маниле прошёл конкурс красоты «Мисс Планета 2012». Победительницей стала 23-летняя красавица из Чехии Тереза Файксова. Во время церемонии награждения девушка не смогла сдержать эмоций: каблуком зацепила подол платья и упала.

Тереза Файксова, красавица из Чехии:

Я надеялась попасть в 16 лучших. Но когда оказалась в четверке финалистов, вот тогда жутко занервничала.

Конкурс «Мисс Планета» проводится уже одиннадцатый раз. Стоит отметить, это единственный конкурс красоты, где жюри не присваивает титулов «вице-мисс». Вместо этого присуждают звания четырёх стихий: земли, воды, огня, воздуха. Обладательницей титула «Мисс Воздух» стала Стефани Стефановиц из Филиппин. Титул «Мисс Вода» завоевала представительница Венесуэлы Осмариэль Вильялобос, а «Мисс Огонь» стала Камиле Брант из Бразилии.

Цель конкурса – привлечь внимание к вопросам безопасности окружающей среды и экологии. Победительница в течение года принимает участие в различных проектах, организованные ООН, Гринпис и Всемирным фондом дикой природы.

Справка ctv.by

Тереза Файксова окончила спортивный лицей в городке Иванчиц, где играла в волейбольной команде. Занимается волейболом. Обожает рыбалку. Любит животных, в свободное время не прочь сходить с друзьями в кинотеатр. Чешские девушки и раньше участвовали в конкурсах «Мисс Планета», но никогда не поднимались выше восьмого места.